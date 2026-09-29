Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Abdul Rahman
Selasa, 29 September 2026 | 15.56 WIB

10 Fakta Menarik tentang Anthony Xie dan Audi Marissa

Anthony Xie dan Audi Marissa. (Instagram: anthonyxie_) - Image

Anthony Xie dan Audi Marissa. (Instagram: anthonyxie_)

JawaPos.com - Kisah rumah tangga Anthony Xie dan Audi Marissa memasuki babak baru. Setelah sempat berada dalam proses perceraian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, keduanya kini sepakat untuk kembali bersama atau rujuk.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam proses mediasi yang berlangsung pada Jumat, 25 September 2026. Kuasa hukum Anthony Xie, Rendi Rumapea, mengatakan kedua pihak telah menandatangani kesepakatan untuk rujuk.

Meski demikian, secara administratif perkara perceraian mereka belum sepenuhnya selesai. Gugatan yang sebelumnya diajukan Audi masih perlu dicabut setelah hasil mediasi disampaikan.

Berikut sejumlah fakta perjalanan rumah tangga Anthony Xie dan Audi Marissa dari awal pernikahan, munculnya isu keretakan, gugatan cerai hingga kabar rujuk.

1. Berawal dari Sinetron Anak Langit

Hubungan Audi Marissa dan Anthony Xie bermula dari keterlibatan mereka dalam sinetron Anak Langit pada 2017 silam.

Keduanya kemudian menjalin hubungan asmara selama kurang lebih tiga tahun. Perjalanan tersebut tidak selalu berjalan mulus karena hubungan mereka sempat mengalami putus nyambung.

Pada Januari 2020, Anthony Xie melamar Audi Marissa di Las Vegas, Amerika Serikat. Beberapa bulan kemudian, keduanya resmi menikah pada 12 September 2020 di The Ritz-Carlton, Jakarta. Pernikahan tersebut digelar secara terbatas karena berlangsung di tengah pandemi COVID-19.

2. Dikaruniai Seorang Putra

Pernikahan Anthony Xie dan Audi Marissa terada semakin lengkap dengan kelahiran seorang putra bernama Anzel Maverick Xie, yang lahir pada 7 April 2021.

Kehadiran Anzel menjadi bagian penting dalam perjalanan rumah tangga keduanya. Bahkan ketika hubungan mereka berada dalam proses perceraian, persoalan pengasuhan anak tetap menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian.

Editor: Abdul Rahman
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Alasan Audi Marissa dan Anthony Xie Akhirnya Putuskan Rujuk - Image
Entertainment

Alasan Audi Marissa dan Anthony Xie Akhirnya Putuskan Rujuk

Selasa, 29 September 2026 | 07.49 WIB

Audi Marissa dan Anthony Xie Dikabarkan Rujuk - Image
Entertainment

Audi Marissa dan Anthony Xie Dikabarkan Rujuk

Sabtu, 26 September 2026 | 04.54 WIB

Selalu Datang dan Pulang Satu Mobil, Audi Marissa-Anthony Xie Berpeluang Rujuk - Image
Entertainment

Selalu Datang dan Pulang Satu Mobil, Audi Marissa-Anthony Xie Berpeluang Rujuk

Rabu, 23 September 2026 | 15.02 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah - Image
1

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah

2

Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium 

3

Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang

4

Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah

5

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada

6

Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri

7

Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis

8

Prediksi Skor Israel vs Irlandia di UEFA Nations League: The Green Army Curi Kemenangan Tandang

9

Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang

10

Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore