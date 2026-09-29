10 Fakta Menarik tentang Anthony Xie dan Audi Marissa

Anthony Xie dan Audi Marissa. (Instagram: anthonyxie_)
JawaPos.com - Kisah rumah tangga Anthony Xie dan Audi Marissa memasuki babak baru. Setelah sempat berada dalam proses perceraian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, keduanya kini sepakat untuk kembali bersama atau rujuk.
Kesepakatan tersebut dicapai dalam proses mediasi yang berlangsung pada Jumat, 25 September 2026. Kuasa hukum Anthony Xie, Rendi Rumapea, mengatakan kedua pihak telah menandatangani kesepakatan untuk rujuk.
Meski demikian, secara administratif perkara perceraian mereka belum sepenuhnya selesai. Gugatan yang sebelumnya diajukan Audi masih perlu dicabut setelah hasil mediasi disampaikan.
Berikut sejumlah fakta perjalanan rumah tangga Anthony Xie dan Audi Marissa dari awal pernikahan, munculnya isu keretakan, gugatan cerai hingga kabar rujuk.
Hubungan Audi Marissa dan Anthony Xie bermula dari keterlibatan mereka dalam sinetron Anak Langit pada 2017 silam.
Keduanya kemudian menjalin hubungan asmara selama kurang lebih tiga tahun. Perjalanan tersebut tidak selalu berjalan mulus karena hubungan mereka sempat mengalami putus nyambung.
Pada Januari 2020, Anthony Xie melamar Audi Marissa di Las Vegas, Amerika Serikat. Beberapa bulan kemudian, keduanya resmi menikah pada 12 September 2020 di The Ritz-Carlton, Jakarta. Pernikahan tersebut digelar secara terbatas karena berlangsung di tengah pandemi COVID-19.
Pernikahan Anthony Xie dan Audi Marissa terada semakin lengkap dengan kelahiran seorang putra bernama Anzel Maverick Xie, yang lahir pada 7 April 2021.
Kehadiran Anzel menjadi bagian penting dalam perjalanan rumah tangga keduanya. Bahkan ketika hubungan mereka berada dalam proses perceraian, persoalan pengasuhan anak tetap menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian.
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