Alasan Audi Marissa dan Anthony Xie Akhirnya Putuskan Rujuk

Momen kebersamaan antara Anthony Xie dan Audi Marissa. (Instagram: anthonyxie_)
JawaPos.com - Audi Marissa dan Anthony Xie memutuskan untuk kembali bersama setelah sempat menjalani proses perceraian. Kesepakatan rujuk tersebut dicapai setelah keduanya mengikuti mediasi yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat, 25 September 2026.
Kabar tersebut disampaikan kuasa hukum Anthony Xie, Rendi Rumapea. Menurut Rendi, keberadaan anak menjadi salah satu pertimbangan penting yang mendorong Audi dan Anthony memilih mempertahankan rumah tangga mereka.
"Hasil yang kita lihat, ada penandatanganan kesepakatan untuk rujuk. Salah satu alasannya karena anak," ungkap Rendi.
Kesepakatan tersebut membuat hubungan Audi Marissa dan Anthony Xie kembali berlanjut sebagai pasangan suami istri. Bahkan, keduanya disebut sudah kembali tinggal bersama dalam satu rumah setelah mencapai kesepakatan dalam proses mediasi.
"Informasi yang kami dapat dari klien memang sudah hidup bersama lagi, sudah satu rumah lagi setelah adanya kesepakatan rujuk," ujar Rendi.
Dengan adanya kesepakatan tersebut, gugatan perceraian yang sebelumnya diajukan Audi terhadap Anthony akan segera dicabut. Rendi mengatakan pihaknya tengah menyiapkan langkah tersebut karena proses hukum perceraian belum berlanjut ke tahap berikutnya.
Sebelum kembali bersama, rumah tangga Audi Marissa dan Anthony Xie memang sempat menghadapi persoalan hingga berujung pada gugatan cerai.
Audi tercatat mengajukan gugatan cerai terhadap Anthony di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 11 Agustus 2026. Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 957/Pdt.G/2026 dan kemudian diketahui publik pada akhir Agustus.
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