Audi Marissa dan Anthony Xie Dikabarkan Rujuk

Momen kebersamaan antara Anthony Xie dan Audi Marissa. (Instagram: anthonyxie_)
JawaPos.com - Kabar terbaru datang dari rumah tangga Audi Marissa dan Anthony Xie. Pasangan selebritas tersebut kabarnya kembali menjalani proses mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di tengah proses perceraian yang masih bergulir.
Mediasi tersebut diwarnai kabar positif. Audi Marissa dan Anthony Xie sepakat memilih berdamai atau rujuk dan mempertahankan rumah tangga yang dibina sejak 2020.
Informasi mengenai kabar rujuk tersebut beredar melalui unggahan akun Threads @wiwikelia27. Dalam unggahan tersebut, dinyatakan pasangan artis berinisial AM dan AX yang sebelumnya hendak berpisah akhirnya memilih untuk berdamai.
"Alhamdullilah di hari Jumat pagi tanggal 25 September 2026 tempat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pasangan artis/selebritis dengan inisial AM dan AX yang semula ingin berpisah akhirnya berubah pikiran dengan sepakat rujuk/ dan damai," tulis akun Wiwiek Elia.
Unggahan tersebut langsung mendapat perhatian karena proses perceraian Audi dan Anthony sebelumnya memang telah memasuki tahapan mediasi di PN Jakarta Selatan.
Sebelumnya, kuasa hukum Anthony Xie, Rendi Rumapea, menyampaikan bahwa peluang untuk berdamai atau rujuk masih terbuka di tengah proses cerai. Hal itu disampaikannya dalam sidang mediasi pada 22 September 2026.
Bahkan, proses mediasi kemudian diberikan kesempatan tambahan hingga 30 September 2026 agar Audi dan Anthony dapat membicarakan persoalan rumah tangga mereka lebih tenang dan lebih matang.
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