Selalu Datang dan Pulang Satu Mobil, Audi Marissa-Anthony Xie Berpeluang Rujuk

JawaPos.com - Proses perceraian antara Audi Marissa dan Anthony Xie sedang bergulir dan memasuki tahapan mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di tengah proses hukum tersebut, perhatian justru tertuju pada kebersamaan keduanya yang selalu terlihat datang dan pulang menggunakan satu mobil.

Pemandangan itu menjadi sorotan karena Audi Marissa dan Anthony Xie saat ini tengah menjalani proses perceraian. Namun, keduanya masih menunjukkan kebersamaan dan kekompakan setiap kali datang menghadiri sidang di pengadilan.

Kebersamaan Audi dan Anthony bukan hanya terlihat dalam satu kesempatan. Pasangan yang menikah pada 2020 itu beberapa kali datang ke pengadilam dan selalu satu mobil bersama.

Situasi tersebut membuat peluang perdamaian dalam rumah tangga mereka kembali menjadi perhatian. Terlebih, mediasi memang menjadi tahapan dalam proses perceraian yang memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk membicarakan kemungkinan penyelesaian secara damai.

Kuasa hukum Anthony Xie, Rendi Rumapea, mengatakan bahwa agenda sidang pada Selasa (22/9) merupakan mediasi pertama antara Audi dan Anthony. Dalam pertemuan tersebut, mediator memberikan kesempatan kepada keduanya untuk mempertimbangkan kembali keputusan terkait masa depan rumah tangga mereka.

“Mediator memberikan kesempatan kedua. Harapan kita bersama dari para kuasa hukum, hasil mediasi yang terbaik buat para prinsipal,” kata Rendi saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (22/9).

Dengan adanya agenda mediasi lanjutan, keputusan mengenai kelanjutan rumah tangga Audi dan Anthony masih sangat terbuka. Dengan demikian, masih ada peluang untuk Audi dan Anthony rujuk dengan menyelesaikan permasalahan rumah tangga lewat kepala dingin.

“Tidak menutup kemungkinan bisa rujuk, tapi tidak menutup kemungkinan juga akan lanjut prosesnya,” ungkap Rendi menganalisa peluang rujuk.