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Abdul Rahman
Selasa, 29 September 2026 | 15.05 WIB

Profil Abe Hoed, Anak Melly Goeslaw yang Berhasil Taklukkan Hati Putri Bamsoet

Abe Hoed, salah satu anak Melly Goeslaw. (Instagram: melly_goeslaw) - Image

Abe Hoed, salah satu anak Melly Goeslaw. (Instagram: melly_goeslaw)

JawaPos.com - Abe Hoed kini tengah menjadi sorotan publik setelah resmi melamar Belliza Shintya Puteri (Bella), putri politisi Bambang Soesatyo atau Bamsoet, pada Sabtu, 26 September 2026. Di balik kabar bahagia tersebut, Abe ternyata memiliki perjalanan yang cukup menarik sebagai anak dari pasangan musisi Melly Goeslaw dan Anto Hoed.

Abe bukan sekadar dikenal karena nama besar kedua orang tuanya. Pria bernama lengkap Pria Bernama Hoed itu juga membangun jalannya sendiri di industri musik. Mulai dari menjadi vokalis, penulis lagu hingga produser.

Kisah cintanya dengan Bella pun membawa Abe ke babak baru dalam kehidupan pribadinya. Prosesi lamaran tersebut mempertemukan dua keluarga dengan latar belakang berbeda, yakni keluarga musisi Melly Goeslaw dan Anto Hoed dengan keluarga Bamsoet dan Lenny Sri Mulyani.

Abe Hoed lahir di Jakarta pada 9 Mei 2003. Ia merupakan anak kedua Melly Goeslaw dan Anto Hoed, dan memiliki kakak bernama Anakku Lelaki Hoed atau yang akrab disapa Ale.

Sejak kecil, Abe sudah berada di lingkungan yang sangat dekat dengan musik. Melly Goeslaw dikenal sebagai penyanyi sekaligus pencipta lagu, sedangkan Anto Hoed merupakan musisi dan penata musik. Lingkungan keluarga tersebut kemudian turut membentuk ketertarikan Abe terhadap dunia musik.

Meski tumbuh dalam keluarga seniman, Abe tidak hanya mengandalkan nama besar orang tuanya. Ia memilih mengembangkan kemampuan musiknya melalui karya-karya sendiri.

Salah satu hal menarik dari Abe adalah ketertarikannya terhadap musik hip hop yang sudah muncul sejak masih duduk di sekolah dasar. Ketertarikan tersebut kemudian berkembang ketika ia mulai serius menekuni musik saat memasuki usia remaja.

Pendidikan Abe Hoed

Di tengah kesibukannya bermusik, Abe tetap menaruh perhatian pada pendidikan. Ia diketahui pernah melanjutkan pendidikan di Brisbane, Australia, pada 2024.

Perjalanan pendidikannya kemudian berlanjut hingga Universitas Indonesia. Pada Februari 2026, Abe menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Editor: Abdul Rahman
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