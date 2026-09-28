Melly Goeslaw Ungkap Rencana Pernikahan Setelah Abe Hoed-Bella Bertunangan

Momen lamaran Abe Hoed dan Bella yang digelar akhir pekan lalu. (Instagram: melly_goeslaw)
JawaPos.com - Putra Melly Goeslaw, Abe Hoed, resmi melamar Belliza Shintya Puteri atau Bella yang merupakan putri dari politikus Bambang Soesatyo (Bamsoet) dan Lenny. Pertunangan digelar di Jakarta pada Sabtu (26/9) akhir pekan lalu.
Momen tersebut sekaligus menjadi langkah baru bagi dua keluarga yang dalam waktu dekat akan dipersatukan melalui ikatan suci pernikahan.
Melly Goeslaw mengungkapkan rasa syukurnya setelah sang putra resmi meminang Bella. Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih atas doa dan dukungan yang diberikan kepada keluarganya.
"Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk doa dan support-nya untuk lamaran anak saya, Pria Bernama Hoed yang biasa disapa Abe," kata Melly Goeslaw.
Melly mengakui bahwa lamaran tersebut membuat dirinya dan Bamsoet akan menjadi besan.
"Insya Allah saya dengan Pak Bambang Soesatyo dan Ibu Lenny kita akan berbesan," ujarnya.
Setelah resmi bertunangan, Abe dan Bella kini sedang mempersiapkan tahapan berikutnya menuju pernikahan. Menurut Melly, akad nikah sekaligus resepsi pernikahan akan berlangsung pada bulan Desember 2026.
Kendati demikian, keluarga belum mengumumkan tanggal pasti pelaksanaan akad maupun resepsi.
"Akad dan resepsi akan diadakan di bulan Desember. Untuk tanggalnya nanti menyusul," kata Melly Goeslaw.
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