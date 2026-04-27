Melly Goeslaw Bagikan Rahasia Pernikahan Awet untuk El Rumi dan Syifa Hadju

JawaPos.com - Melly Goeslaw juga termasuk kalangan selebriti yang turut hadir dalam acara resepsi pernikahan El Rumi-Syifa Hadju. Acara tersebut berlangsung tadi malam, Minggu (26/4), di bilangan Setiabudi Jakarta Selatan.
Melly Goeslaw hadir bersama sang suami, Anto Hoed, dalam acara yang digelar mewah dan meriah itu. Artis yang kini menjadi anggota DPR RI tersebut membagikan resep rahasia pernikahan awet untuk El Rumi-Syifa Hadju, sesuai dengan pengalamannya yang berhasil mempertahankan keutuhan rumah tangga hingga 30 tahun lebih sampai sekarang.
"Semoga mereka menyukai kekurangan masing-masing karena itu kunci utama sebuah pernikahan," ujar Melly Goeslaw.
Banyak orang menyukai kelebihan yang dimiliki pasangan, namun terkadang tidak siap untuk menerima kekurangannya. Alhasil, rumah tangga yang dibina dengan cinta suci terkadang jadi hancur lebur hanya karena masalah ini.
"Kelebihan dan kekuranagannya itu harus disukai juga, dan semoga semuanya dimudahkan oleh Allah, pernikahan mereka langgeng, diberikan kebahagiaan," ungkap Melly Goeslaw.
Selain itu, Melly juga mengungkapkan hal yang menurutnya unik di acara resepsi pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju. Bukan soal hidangan yang disuguhkan atau tema resepsi yang dibuat modern, tapi lebih ke pola interaksi yang terjadi.
"Yang paling seru, orang tuanya mingle nggak di pelaminan, itu unik sih," kata Melly Goelaw.
