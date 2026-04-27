Abdul Rahman
Senin, 27 April 2026 | 18.58 WIB

Melly Goeslaw Bagikan Rahasia Pernikahan Awet untuk El Rumi dan Syifa Hadju

Melly Goeslaw saat tampil dalam konser yang bertajuk The Greatest Melly Goeslaw Everlasting Harmony

JawaPos.com - Melly Goeslaw juga termasuk kalangan selebriti yang turut hadir dalam acara resepsi pernikahan El Rumi-Syifa Hadju. Acara tersebut berlangsung tadi malam, Minggu (26/4), di bilangan Setiabudi Jakarta Selatan.

Melly Goeslaw hadir bersama sang suami, Anto Hoed, dalam acara yang digelar mewah dan meriah itu. Artis yang kini menjadi anggota DPR RI tersebut membagikan resep rahasia pernikahan awet untuk El Rumi-Syifa Hadju, sesuai dengan pengalamannya yang berhasil mempertahankan keutuhan rumah tangga hingga 30 tahun lebih sampai sekarang.

"Semoga mereka menyukai kekurangan masing-masing karena itu kunci utama sebuah pernikahan," ujar Melly Goeslaw.

Banyak orang menyukai kelebihan yang dimiliki pasangan, namun terkadang tidak siap untuk menerima kekurangannya. Alhasil, rumah tangga yang dibina dengan cinta suci terkadang jadi hancur lebur hanya karena masalah ini. 

"Kelebihan dan kekuranagannya itu harus disukai juga, dan semoga semuanya dimudahkan oleh Allah, pernikahan mereka langgeng, diberikan kebahagiaan," ungkap Melly Goeslaw.

Selain itu, Melly juga mengungkapkan hal yang menurutnya unik di acara resepsi pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju. Bukan soal hidangan yang disuguhkan atau tema resepsi yang dibuat modern, tapi lebih ke pola interaksi yang terjadi.

"Yang paling seru, orang tuanya mingle nggak di pelaminan, itu unik sih," kata Melly Goelaw.

Artikel Terkait
Hadiri Pernikahan El Rumi-Syifa Hadju, Keanu Angelo: Cepat Punya Momongan yang Cantik dan Ganteng - Image
Infotainment

Hadiri Pernikahan El Rumi-Syifa Hadju, Keanu Angelo: Cepat Punya Momongan yang Cantik dan Ganteng

Senin, 27 April 2026 | 18.36 WIB

Susul Syifa Hadju, Jennifer Coppen-Justin Hubner Nikah Tahun Ini, Persiapan Rampung 80 Persen - Image
Infotainment

Susul Syifa Hadju, Jennifer Coppen-Justin Hubner Nikah Tahun Ini, Persiapan Rampung 80 Persen

Senin, 27 April 2026 | 17.52 WIB

Sejumlah Fakta Perjalanan Cinta Syifa Hadju dan El Rumi: Dari Pesan DM ke Pelaminan - Image
Entertainment

Sejumlah Fakta Perjalanan Cinta Syifa Hadju dan El Rumi: Dari Pesan DM ke Pelaminan

Kamis, 16 April 2026 | 16.59 WIB

Terpopuler

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya - Image
1

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya

2

7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC

3

Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya

4

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

5

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

6

Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez

7

15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan! 

8

17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!

9

10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik

10

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

