Abe Hoed Melamar Bella, Melly Goeslaw dan Bamsoet Bakal Besanan

Momen lamaran Abe Hoed dan Bella, anak dari penyanyi Melly Goeslaw dan Bamsoet. (Instagram: melly_goeslaw)
JawaPos.com - Kabar bahagia datang dari keluarga musisi Melly Goeslaw. Putranya, Abe Hoed, telah resmi melamar sang kekasih, Belliza Shintya Puteri atau Bella. Prosesi lamaran dilangsungkan pada Sabtu (26/9) di Jakarta.
Kabar tersebut disampaikan langsung Melly Goeslaw melalui akun Instagram pribadinya, @melly_goeslaw. Ia meminta doa agar seluruh rangkaian menuju pernikahan Abe dan Bella berjalan lancar hingga hari H nanti.
“Alhamdulillah proses lamaran Abe dan Bella sudah dilalui kemarin. Mohon doanya agar segalanya lancar hingga hari H,” tulis Melly Goeslaw.
Prosesi lamaran tersebut sekaligus menjadi momen penting bagi dua keluarga. Abe merupakan putra Melly Goeslaw dan Anto Hoed. Sementara Bella merupakan putri Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet.
Dengan berlangsungnya acara lamaran, Melly Goeslaw dan Bamsoet berada dalam satu fase baru sebagai calon besan.
Bagi Melly, momen tersebut bukan sekadar seremoni pertunangan. Ia melihat langsung putranya yang dulu selalu berada dalam pelukannya kini telah memilih seorang perempuan untuk menjadi pendamping hidupnya.
Melly pun menuangkan perasaannya melalui pesan panjang yang ditujukan kepada Abe dan Bella. Ia mengenang masa ketika dirinya menjadi tempat pertama yang dicari sang anak ketika membutuhkan tempat untuk pulang dan bercerita.
“Waktu begitu cepat berlalu,” tulis Melly.
Ia kemudian mengingatkan Abe bahwa kehidupan rumah tangga tidak hanya tentang menemukan seseorang yang mampu memberikan kebahagiaan, tetapi juga tentang keputusan untuk terus menjaga pasangan ketika kehidupan tidak selalu berjalan mudah.
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