Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Bintang Pradewo
Senin, 14 September 2026 | 19.08 WIB

Bercerai dengan Anthony Xie, Audi Marissa Pasrah dengan Gosip yang Menimpanya

Audi Marissa dan Anthony Xie kompak hadir ke sidang cerai perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. (istimewa) - Image

Audi Marissa dan Anthony Xie kompak hadir ke sidang cerai perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. (istimewa)

JawaPos.com - Audi Marissa memilih tak ambil pusing dengan berbagai spekulasi yang terus mengiringi kehidupan pribadinya. Di tengah proses perceraian dengan Anthony Xie, aktris 31 tahun itu mengaku pasrah dengan berbagai asumsi orang lain tentang hidupnya.

Bintang sinetron Anak Langit tersebut kini tengah bersantai di Bali. Audi menegaskan, tak punya kewajiban meluruskan setiap prasangka yang datang dari luar.

“Orang-orang akan selalu punya sesuatu untuk dikatakan, bahkan ketika mereka hanya mengetahui sebagian kecil dari ceritaku. Mereka tidak tahu semua yang aku tanggung, semua yang telah aku lalui, atau seperti apa kehidupanku di balik pintu yang tertutup,” tulis Audi dikutip RM.id (Jawa Pos Group), Senin (14/9).

Audi mengatakan, dirinya memilih menjalani tanggung jawab hidupnya dengan tetap menjaga orang-orang di sekitarnya dan kedamaian dirinya.

“Selebihnya, aku memilih untuk melepaskannya,” lanjut Audi.

Sikap Audi tersebut muncul di tengah sorotan warganet yang terus mengamati gerak-geriknya saat mengunggah konten di Instagram. Salah satunya soal cincin kawin yang disebut masih dikenakan Audi, padahal proses perceraiannya dengan Anthony masih bergulir.

“Cincinnya masih dipakai,” komen netizen.

Spekulasi mengenai kemungkinan rujuk pun kian menguat lantaran nama Anthony dengan gambar love berwarna putih masih menghiasi bio akun Instagram Audi, bertengger bersama akun sang anak, Anzel. Begitu juga sebaliknya, nama Audi masih ada di bio akun Anthony.

Menanggapi kabar tersebut, kuasa hukum Anthony, Rendy Rumapea enggan berspekulasi.

“Saya nggak melihat (masih pakai cincin kawin), ya. Iya karena saya nggak melihat, saya tidak bisa menyampaikan alasan-alasan apa pun,” tutur Rendy.

Editor: Bintang Pradewo
Ikuti kami di Google
Sumber: RM.id
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Raisya Bawazier Minta Langsung Ditalak 3 oleh Zidan Setelah Sering Bertengkar - Image
Entertainment

Raisya Bawazier Minta Langsung Ditalak 3 oleh Zidan Setelah Sering Bertengkar

Rabu, 9 September 2026 | 03.08 WIB

Audi Marissa Gugat Cerai Anthony Xie Karena Orang Ketiga? Begini Kata Pengacaranya - Image
Entertainment

Audi Marissa Gugat Cerai Anthony Xie Karena Orang Ketiga? Begini Kata Pengacaranya

Jumat, 4 September 2026 | 02.13 WIB

Dituduh Netizen Mau Lepas Tanggung Jawab Terhadap Anak, Ini Jawaban Audi Marissa - Image
Entertainment

Dituduh Netizen Mau Lepas Tanggung Jawab Terhadap Anak, Ini Jawaban Audi Marissa

Jumat, 11 September 2026 | 05.11 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang - Image
1

Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

2

Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona

3

Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun

4

Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero

5

Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang

6

Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka

7

Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang

8

Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena

9

Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang

10

Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore