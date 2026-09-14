Bercerai dengan Anthony Xie, Audi Marissa Pasrah dengan Gosip yang Menimpanya

Audi Marissa dan Anthony Xie kompak hadir ke sidang cerai perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. (istimewa)
JawaPos.com - Audi Marissa memilih tak ambil pusing dengan berbagai spekulasi yang terus mengiringi kehidupan pribadinya. Di tengah proses perceraian dengan Anthony Xie, aktris 31 tahun itu mengaku pasrah dengan berbagai asumsi orang lain tentang hidupnya.
Bintang sinetron Anak Langit tersebut kini tengah bersantai di Bali. Audi menegaskan, tak punya kewajiban meluruskan setiap prasangka yang datang dari luar.
“Orang-orang akan selalu punya sesuatu untuk dikatakan, bahkan ketika mereka hanya mengetahui sebagian kecil dari ceritaku. Mereka tidak tahu semua yang aku tanggung, semua yang telah aku lalui, atau seperti apa kehidupanku di balik pintu yang tertutup,” tulis Audi dikutip RM.id (Jawa Pos Group), Senin (14/9).
Audi mengatakan, dirinya memilih menjalani tanggung jawab hidupnya dengan tetap menjaga orang-orang di sekitarnya dan kedamaian dirinya.
“Selebihnya, aku memilih untuk melepaskannya,” lanjut Audi.
Sikap Audi tersebut muncul di tengah sorotan warganet yang terus mengamati gerak-geriknya saat mengunggah konten di Instagram. Salah satunya soal cincin kawin yang disebut masih dikenakan Audi, padahal proses perceraiannya dengan Anthony masih bergulir.
“Cincinnya masih dipakai,” komen netizen.
Spekulasi mengenai kemungkinan rujuk pun kian menguat lantaran nama Anthony dengan gambar love berwarna putih masih menghiasi bio akun Instagram Audi, bertengger bersama akun sang anak, Anzel. Begitu juga sebaliknya, nama Audi masih ada di bio akun Anthony.
Menanggapi kabar tersebut, kuasa hukum Anthony, Rendy Rumapea enggan berspekulasi.
“Saya nggak melihat (masih pakai cincin kawin), ya. Iya karena saya nggak melihat, saya tidak bisa menyampaikan alasan-alasan apa pun,” tutur Rendy.
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Jawa Pos
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