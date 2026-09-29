Adam Suseno Hadirkan Teras Adam di Pestapora 2026

JawaPos.com - Adam Suseno turut ambil bagian dalam kemeriahan Pestapora 2026 yang berlangsung di bilangan Kemayoran, Jakarta. Kehadirannya tidak hanya menjadi pelengkap festival musik yang digelar selama tiga hari tersebut, tapi juga menghadirkan pengalaman berbeda bagi pengunjung melalui aktivitas yang mengusung tajuk “Teras Adam”.

Teras Adam merupakan bagian dari Teras Adem yang dihadirkan AQUA di tengah gelaran Pestapora 2026. Area ini dirancang sebagai ruang singgah bagi pengunjung yang ingin beristirahat sejenak di tengah padatnya aktivitas festival.

Adam Suseno mengaku senang bisa terlibat dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, festival musik yang berlangsung sejak siang hingga malam hari membutuhkan ruang bagi pengunjung untuk mengambil jeda sebelum kembali menikmati berbagai penampilan di sejumlah panggung.

“Senang sekali bisa ikut hadir di Teras Adam. Di festival musik seperti Pestapora, suasananya ramai dan penuh energi, jadi penting juga untuk punya tempat singgah, minum, dan ngadem sebentar," kata Adam Suseno.

"Semoga Teras Adam bisa jadi spot yang seru untuk pengunjung menikmati festival dengan lebih nyaman,” imbuh suami penyanyi dangdut Inul Daratista itu.

Konsep Teras Adam dibuat dengan nuansa yang lebih ringan dan playful. Kehadiran Adam Suseno sekaligus membawa unsur kultur populer ke dalam salah satu area aktivitas festival.

Salah satu kegiatan yang menarik perhatian adalah pertemuan Adam Suseno dengan sejumlah pengunjung. Mereka sebelumnya mendapatkan tiket Pestapora 2026 setelah berhasil memenangkan kuis.

Tak hanya bertemu dengan Adam Suseno, pengunjung juga mengikuti berbagai tantangan dan aktivitas yang disiapkan di area tersebut. Salah satunya menghadirkan momen seru bersama penyanyi dangdut Inul Daratista.