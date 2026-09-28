WOODZ Tegaskan Tolak Film Berlatar Bom Hiroshima

WOODZ memberikan klarifikasi soal kabar yang beredar dirinya terlibat dalam film berlatar bom hiroshima. (Allkpop)
JawaPos.com - WOODZ akhirnya buka suara soal kabar dirinya disebut akan membintangi film Korea-Jepang yang mengangkat tragedi bom atom Hiroshima. Penyanyi bernama asli Cho Seung-youn itu menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam proyek tersebut karena telah menolak tawaran peran sejak menerima naskah.
Klarifikasi itu disampaikan WOODZ saat melakukan siaran langsung pada 27 September 2026. Ia menanggapi pemberitaan sehari sebelumnya yang menyebut dirinya akan tampil dalam film bersama aktris Korea Selatan Shim Eun Kyung dan aktris Jepang Sakura Ando.
“Artikel-artikel itu salah sasaran,” kata WOODZ dalam siaran tersebut dilansir dari Allkpop.
Menurut WOODZ, dirinya memang sempat menerima naskah film dimaksud. Namun, setelah membaca keseluruhan cerita dan mempertimbangkan proyek tersebut bersama pihak agensi, ia memutuskan untuk tidak mengambil peran.
“Saya menerima naskahnya, memikirkannya dengan cermat bersama perusahaan saya, dan menolaknya,” ujar WOODZ.
Ia menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah memahami cerita yang ditawarkan. WOODZ juga mengatakan telah menyampaikan pandangannya kepada agensi sebelum akhirnya memastikan dirinya tidak ikut dalam proyek tersebut.
Klarifikasi ini muncul setelah laporan mengenai keterlibatan WOODZ dalam film ini dan mendapat perhatian publik. Latar cerita film yang mengangkat tragedi bom atom Hiroshima pada 1945 menjadi salah satu faktor yang membuat pemberitaan mengenai proyek tersebut mendapat respons luas.
Film Korea-Jepang itu disebut berkisah tentang seorang anak laki-laki yang kehilangan orang tuanya dalam tragedi bom atom Hiroshima. Setelah itu, ia pergi ke Korea bersama seorang warga Korea yang sebelumnya tinggal di Jepang dan menjalani kehidupan dalam periode yang berkaitan dengan Perang Korea.
Dengan latar sejarah yang sensitif tersebut, kabar mengenai jajaran pemain film langsung menjadi perhatian, termasuk ketika nama WOODZ disebut sebagai salah satu pemerannya.
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Jawa Pos
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