WOODZ Jadi Partner Duet Pertama Lee Seung-chul untuk Proyek Anniversary ke-40 

Woodz (x @kchartsmaster)

JawaPos.com – WOODZ jadi partner duet pertama Lee Seung-chul dalam proyek spesial untuk merayakan 40 tahun perjalanan karier sang penyanyi senior.

Kolaborasi lintas generasi tersebut akan menghasilkan lagu berjudul “Our Own Story” yang rilis pada 30 September 2026.

Menurut laporan allkpop, Lee Seung-chul sendiri memilih WOODZ sebagai partner pertama karena kemampuan vokal dan keterampilannya dalam memproduksi musik.

Proyek berjudul “40TH ANNIVERSARY TRIBUTE DUET X LEE SEUNG CHUL” diperkenalkan melalui foto konsep yang dirilis agensi LSC pada 21 September.

Dalam foto bernuansa monokrom, Lee Seung-chul dan WOODZ tampil berhadapan dengan tatapan intens, menciptakan kesan elegan sekaligus misterius menjelang perilisan kolaborasi mereka.

WOODZ tidak hanya menjadi penyanyi dalam proyek ini. Ia turut menulis dan mengaransemen lagu “Our Own Story” sebagai bentuk penghormatan terhadap perjalanan musik Lee Seung-chul selama empat dekade.

Lagu tersebut menjadi karya yang mempertemukan karakter vokal dua generasi berbeda dalam satu panggung musikal.

Lee Seung-chul disebut memberikan apresiasi terhadap kemampuan vokal dan interpretasi musik WOODZ selama proses pengerjaan lagu.

Kolaborasi ini pun menjadi bagian dari proyek tribute yang akan mempertemukan Lee Seung-chul dengan sejumlah musisi junior lainnya untuk memperingati perjalanan panjangnya di industri musik Korea.

Sebelum lagu dirilis, sejumlah konten promosi telah disiapkan. Foto behind the scenes pertama akan diperkenalkan pada 22 September, disusul teaser video musik pertama dan pengumuman spesial pada 23 September.

Teaser kedua kemudian dijadwalkan hadir pada 28 September, sebelum “Our Own Story” beserta video musiknya dirilis pada 30 September.

Kolaborasi ini juga hadir di tengah rangkaian aktivitas Lee Seung-chul dalam memperingati 40 tahun debutnya.

Ia tengah menjalani tur nasional “THE VOICE : LEE SEUNG CHUL”, sementara WOODZ juga memiliki sejumlah agenda musik sepanjang 2026.