WOODZ Debut Film Lewat Nambol, Adu Akting dengan Lee Byung Hun hingga Go Yoon Jung

JawaPos.com – WOODZ atau Cho Seung Youn bergabung dalam deretan pemain film Nambol, film aksi berlatar sejarah yang diproduksi HYBE Media Corp.

Kabar tersebut diumumkan pada 23 Juli, sekaligus mengonfirmasi bahwa WOODZ akan beradu akting dengan deretan bintang papan atas seperti Lee Byung Hun, Go Yoon Jung, dan Lee Do Hyun.

Nambol merupakan film hard-boiled martial arts action yang mengisahkan perjuangan sembilan pendekar dengan kemampuan dan latar belakang berbeda.

Mereka menjalankan misi berbahaya untuk menyelamatkan para tawanan yang diculik oleh perompak Jepang, menghadirkan aksi menegangkan yang dipadukan dengan kisah persahabatan, pengorbanan, dan keberanian.

Dilansir dari Dispatch, WOODZ memerankan karakter First Guy, seorang pemanah dengan kemampuan membidik yang luar biasa akurat.

Keahliannya menjadi salah satu kekuatan penting dalam misi penyelamatan tersebut.

Namun, di balik ketangguhannya di medan pertempuran, ia juga menyimpan tekad kuat untuk kembali kepada keluarga yang menantinya di kampung halaman.

Karakter First Guy digambarkan sebagai sosok yang memiliki rasa tanggung jawab tinggi terhadap keluarga maupun rekan-rekannya.

WOODZ diperkirakan akan menampilkan sisi emosional yang lebih dalam melalui perjuangan dan keyakinan karakternya, sekaligus memperlihatkan kemampuan akting yang berbeda dari penampilannya di dunia musik.