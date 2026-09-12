Band hrtz.wav Sebut WOODZ sebagai Musisi yang Ingin Diajak Kerja Sama

hrtz.wav (x @hrtzwav)
JawaPos.com – Band hrtz.wav mengungkapkan sosok musisi yang ingin mereka ajak berkolaborasi di masa mendatang.
Dalam media showcase untuk mini album kedua mereka, “The Second Wave : MOMENTUM”, bassist Dane menyebut WOODZ sebagai salah satu artis yang ingin mereka ajak bekerja sama.
Dane mengaku WOODZ menjadi sosok yang selama ini menarik perhatiannya. Ia mengatakan ada banyak senior hebat yang sulit untuk dipilih, tetapi dirinya sangat ingin mendapat kesempatan bekerja bersama WOODZ.
Menurutnya, musik dan perjalanan WOODZ juga menjadi salah satu sumber inspirasi bagi dirinya.
Menurut laporan allkpop, pernyataan tersebut disampaikan hrtz.wav dalam showcase yang berlangsung di Seongsu S Factory, Seoul, pada 9 September.
Di hari yang sama, mereka resmi merilis mini album kedua The Second Wave : MOMENTUM pada pukul 18.00 KST.
Album tersebut berisi enam lagu dengan “ALIVE” sebagai lagu utama dan menghadirkan Sungchan RIIZE sebagai kolaborator.
Para member hrtz.wav juga mengungkap target panggung mereka. Lollapalooza dan Fuji Rock menjadi dua festival musik besar yang ingin mereka datangi.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!
Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!
Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!
Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul
Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia
Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Rennes vs Marseille di Liga Prancis: Les Rennais Siap Pesta Gol di Roazhon Park!
Dituduh Netizen Mau Lepas Tanggung Jawab Terhadap Anak, Ini Jawaban Audi Marissa
Krisis Kesehatan Mental Anak: Lingkungan Kita Ikut Membentuknya
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022