Band hrtz.wav Sebut WOODZ sebagai Musisi yang Ingin Diajak Kerja Sama

JawaPos.com – Band hrtz.wav mengungkapkan sosok musisi yang ingin mereka ajak berkolaborasi di masa mendatang.

Dalam media showcase untuk mini album kedua mereka, “The Second Wave : MOMENTUM”, bassist Dane menyebut WOODZ sebagai salah satu artis yang ingin mereka ajak bekerja sama.

Dane mengaku WOODZ menjadi sosok yang selama ini menarik perhatiannya. Ia mengatakan ada banyak senior hebat yang sulit untuk dipilih, tetapi dirinya sangat ingin mendapat kesempatan bekerja bersama WOODZ.

Menurutnya, musik dan perjalanan WOODZ juga menjadi salah satu sumber inspirasi bagi dirinya.

Menurut laporan allkpop, pernyataan tersebut disampaikan hrtz.wav dalam showcase yang berlangsung di Seongsu S Factory, Seoul, pada 9 September.

Di hari yang sama, mereka resmi merilis mini album kedua The Second Wave : MOMENTUM pada pukul 18.00 KST.

Album tersebut berisi enam lagu dengan “ALIVE” sebagai lagu utama dan menghadirkan Sungchan RIIZE sebagai kolaborator.