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Abdul Rahman
Selasa, 29 September 2026 | 06.18 WIB

Sejumlah Fakta Menarik tentang Film CONJURIG, Tayang 1 Oktober 2026

Jumpa pers film CONJURIG. (istimewa) - Image

Jumpa pers film CONJURIG. (istimewa)

JawaPos.com - CONJURIG bukan sekadar film tentang orang-orang yang mengenakan kostum hantu untuk menghibur wisatawan. Di balik riasan pocong dan karakter gothic, film ini membawa cerita tentang patah hati, kehilangan arah, hingga usaha menemukan kembali jati diri.

Film drama komedi produksi Global Borneo Entertainment bersama Bima Sakti Pictures dan Imagine tersebut dijadwalkan tayang serentak di bioskop seluruh Indonesia mulai 1 Oktober 2026.

Cerita CONJURIG berangkat dari fenomena komunitas Comjurig di Bandung. Komunitas tersebut berisi para cosplayer yang mengenakan kostum hantu atau "jurig" dalam bahasa Sunda dan kerap beraktivitas di sejumlah kawasan yang menjadi tujuan wisata, seperti Asia Afrika dan Braga.

Fenomena tersebut kemudian dikembangkan menjadi cerita layar lebar melalui sosok Piit, yang diperankan Dito Darmawan. Piit merupakan pemuda yang kembali ke Bandung setelah kehilangan pekerjaan. Tak memiliki arah yang jelas, ia kemudian memilih menjadi cosplayer hantu dengan mengenakan kostum pocong di kawasan alun-alun Bandung.

Di balik sosok menyeramkan yang ditampilkan kepada wisatawan, Piit sebenarnya sedang berusaha menghadapi persoalan dalam hidupnya. Kepulangannya ke Bandung tidak serta-merta membuat semuanya membaik. Ia justru harus berhadapan dengan patah hati sekaligus mencari kembali tujuan hidupnya.

Situasi itu kemudian mempertemukannya dengan Tamy, karakter yang dimainkan Maizura. Tamy merupakan cosplayer bergaya gothic yang menyimpan persoalan identitasnya sendiri.

Tamy diketahui merupakan cucu seorang penyanyi ternama. Namun, ia memilih menjauh dari bayang-bayang nama besar keluarganya dan mencoba membangun identitasnya sendiri.

Pertemuan Piit dan Tamy menjadi salah satu pusat cerita CONJURIG. Keduanya sama-sama memiliki alasan untuk bersembunyi di balik penampilan yang mereka pilih. Namun, justru dari pertemuan tersebut mereka perlahan belajar menghadapi persoalan masing-masing.

Dengan pendekatan drama komedi, CONJURIG mencoba menunjukkan bahwa proses menyembuhkan luka dan menemukan jati diri tidak selalu harus berlangsung dengan cara yang serius.

Editor: Abdul Rahman
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