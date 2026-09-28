Dibintangi Oki Rengga hingga Fedi Nuril, Berikut Sinopsis Film Gak Ada Matinya

Jumpa pers film Gak Ada Matinya. (Abdul Rahman/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Film Gak Ada Matinya membawa premis tak biasa tentang seorang anak yang sudah merelakan kepergian ayahnya, tetapi justru dibuat kelimpungan ketika sang ayahanda tiba-tiba hidup kembali.
Film drama komedi dari rumah produksi MD Pictures tersebut resmi memperkenalkan official poster dan official trailer pada Minggu (27/9) lewat gelaran jumpa pers di MD Place, Setiabudi, Jakarta.
Film yang disutradarai Etienne Caesar itu dijadwalkan tayang serentak di bioskop Indonesia mulai 5 November 2026.
Cerita berpusat pada Binsar yang diperankan Oki Rengga, seorang pria yang memiliki hubungan kurang harmonis dengan ayahnya, Pak Luhut (diperankan Mathias Muchus).
Kehidupan Binsar sedang berada di titik sulit. Ia kehilangan pekerjaan dan terlilit tunggakan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Situasi berubah ketika Pak Luhut dikabarkan meninggal dunia dan ternyata meninggalkan uang pertanggungan asuransi jiwa senilai Rp 2 miliar.
Bagi Binsar, uang tersebut menjadi jalan keluar dari persoalan finansial yang selama ini membebani hidupnya.
Namun, situasi berubah menjadi kacau ketika Pak Luhut ternyata tidak benar-benar meninggal. Dalam perjalanan menuju rumah duka, jasad Pak Luhut yang berada di mobil jenazah mendadak hidup kembali setelah mengalami mati suri.
Binsar pun menghadapi persoalan baru. Di satu sisi, ia harus menghadapi kenyataan bahwa ayah yang selama ini dijauhinya kembali hidup. Di sisi lain, ia khawatir uang asuransi yang sudah dibayangkan bisa menyelesaikan masalah keuangannya tidak lagi dapat dicairkan.
Masalah semakin rumit dengan kehadiran Fahri (Fedi Nuril), penyelidik asuransi yang berusaha mengungkap kebenaran di balik klaim kematian Pak Luhut.
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