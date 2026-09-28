Film Hasut Hadirkan Horor Psikologis

JawaPos.com - Film horor Indonesia kembali menawarkan pendekatan berbeda lewat Hasut, karya sutradara Ilya Sigma yang memilih meninggalkan formula teror dengan penampakan makhluk gaib.

Film Hasut membangun ketegangan melalui suara misterius dari handy talkie (HT). Suara tersebut secara perlahan mengusik pikiran empat orang sahabat hingga memunculkan rasa curiga, ketakutan, dan paranoia.

Film ini mempertemukan Karina Salim, Rachel Amanda, Marthino Lio, dan Kevin Ardilova sebagai empat karakter yang harus menghadapi teror sekaligus persoalan dari masa lalu mereka.

Konsep tersebut membuat sumber ketakutan dalam Hasut tidak selalu hadir dalam bentuk sesuatu yang terlihat. Justru suara yang terdengar dari HT menjadi pemicu konflik dan membuat keempat karakter mulai saling mempertanyakan satu sama lain.

Suara HT Jadi Sumber Teror Cerita Hasut bermula ketika empat orang pergi ke tengah hutan untuk menjalani sebuah ritual penyembuhan. Mereka datang dengan harapan dapat menemukan kedamaian, tetapi perjalanan tersebut justru berubah menjadi pengalaman penuh misteri.

Di tengah suasana hutan yang terisolasi, suara-suara misterius mulai muncul melalui HT. Informasi yang mereka dengar secara perlahan memengaruhi cara pandang masing-masing karakter terhadap orang di sekitarnya.

Situasi semakin rumit karena tidak ada kepastian mengenai siapa yang berada di balik suara tersebut. Mereka juga dihadapkan pada pertanyaan apakah suara yang terdengar merupakan petunjuk, ancaman, atau bagian dari permainan untuk mengadu domba mereka.

Rasa percaya yang semula menjadi modal utama dalam perjalanan tersebut pun perlahan runtuh.