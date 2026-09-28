Tunjukkan Chemistry, Han So Hee, Choi Min Sik Tampak Asyik dalam Foto di Balik Layar Film The Intern

Pemeran The Intern. Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com – Menghadirkan kisah menyegarkan, film Korea The Intern merilis foto-foto di balik layar dari lokasi syuting
Dikutip dari Soompi, Sabtu (26/9), diperankan Han So Hee, Choi Min Sik, film ini mengisahkan kehidupan kantor yang melintasi perbedaan generasi dan jabatan.
Kehidupan Gi Ho (Choi Min Sik), akan diceritakan sebagai seorang pemagang senior dengan pengalaman kerja 37 tahun, bergabung dengan WOO22.
Kemudian, perusahaan ini dipimpin oleh Sun Woo (Han So Hee), seorang CEO gila kerja yang merek fesyennya muncul sebagai kuda hitam hanya tiga tahun setelah diluncurkan.
Foto-foto di balik layar memperlihatkan para pemain tersenyum lebar, menyoroti keakraban mereka bahkan saat kamera tidak sedang merekam.
Makin menarik, aktor Choi Min Sik terlihat menyembulkan kepalanya dari ambang pintu sambil tersenyum cerah.
Kemudian dalam foto lainnya memperlihatkan dirinya sedang asyik mengobrol dengan Kim Geum Soon, pemeran barista romantis bernama Hee Sook
Sambil berpose gembira, Choi Min Sik juga bergabung dengan rekan sesama karyawan baru, Kim Yo Han dan Yoon Sang Jung.
Chemistry yang seru ini menyoroti ikatan unik di antara ketiga pemagang yang berasal dari generasi berbeda tersebut.
Nampak aktris Han So Hee yang menyenangkan di luar peran, sambil tersenyum cerah sambil memegang papan slate di dalam mobil.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada
Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium
Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna
Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu
Prediksi Skor Bulgaria vs Luksemburg: Duel Ketat, Tuan Rumah Diunggulkan
Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis
Prediksi Skor Kuwait vs Irak di Arabian Gulf Cup: Laga Sengit Rawan Berakhir Imbang
Prediksi Skor Makedonia Utara vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Pesta Gol di Kandang Lawan
Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Slovenia vs Skotlandia: Sesko Absen, Era Baru Pocognoli Dimulai di Ljubljana
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022