Tunjukkan Chemistry, Han So Hee, Choi Min Sik Tampak Asyik dalam Foto di Balik Layar Film The Intern

JawaPos.com – Menghadirkan kisah menyegarkan, film Korea The Intern merilis foto-foto di balik layar dari lokasi syuting

Dikutip dari Soompi, Sabtu (26/9), diperankan Han So Hee, Choi Min Sik, film ini mengisahkan kehidupan kantor yang melintasi perbedaan generasi dan jabatan.

Kehidupan Gi Ho (Choi Min Sik), akan diceritakan sebagai seorang pemagang senior dengan pengalaman kerja 37 tahun, bergabung dengan WOO22.

Kemudian, perusahaan ini dipimpin oleh Sun Woo (Han So Hee), seorang CEO gila kerja yang merek fesyennya muncul sebagai kuda hitam hanya tiga tahun setelah diluncurkan.

Foto-foto di balik layar memperlihatkan para pemain tersenyum lebar, menyoroti keakraban mereka bahkan saat kamera tidak sedang merekam.

Makin menarik, aktor Choi Min Sik terlihat menyembulkan kepalanya dari ambang pintu sambil tersenyum cerah.

Kemudian dalam foto lainnya memperlihatkan dirinya sedang asyik mengobrol dengan Kim Geum Soon, pemeran barista romantis bernama Hee Sook

Sambil berpose gembira, Choi Min Sik juga bergabung dengan rekan sesama karyawan baru, Kim Yo Han dan Yoon Sang Jung.

Chemistry yang seru ini menyoroti ikatan unik di antara ketiga pemagang yang berasal dari generasi berbeda tersebut.