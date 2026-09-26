Aamir Khan dan Hur Jin-ho Ramaikan Singapore International Film Festival 2026 

aamir khan (variety)

JawaPos.com – Aamir Khan jadi salah satu bintang utama dalam gelaran Singapore International Film Festival (SGIFF) 2026.

Menurut laporan Variety, aktor asal India tersebut akan menerima penghargaan Screen Icon Award pada edisi ke-37 festival yang berlangsung pada 21 Oktober hingga 1 November 2026.

Aamir juga menghadiri pemutaran khusus film Lagaan: Once Upon a Time in India untuk memperingati 25 tahun perilisan film tersebut.

Ia dijadwalkan hadir bersama sutradara Ashutosh Gowariker dalam acara khusus yang menjadi bagian dari rangkaian festival.

Film Lagaan sendiri mendapatkan nominasi Oscar untuk kategori Best Foreign Language Film pada 2002.

SGIFF 2026 akan dibuka dengan film thriller Korea Selatan The Assassin(s) garapan sutradara Hur Jin-ho.

Film yang sebelumnya melakukan world premiere di Toronto International Film Festival tersebut akan menghadirkan sang sutradara bersama pemeran Park Sung-hoon dan Shim Eun-kyung dalam acara pembukaan.

Selain Aamir Khan, festival tahun ini juga memberikan penghormatan kepada sineas Jepang Hirokazu Kore-eda melalui Cinema Honorary Award.

Film terbarunya, Look Back, turut menjadi bagian dari program khusus festival, melengkapi deretan nama besar dari industri perfilman Asia yang hadir di Singapura.

SGIFF 2026 juga akan menyoroti lebih dari 25 film dan produksi bersama Singapura yang sebelumnya mendapatkan perhatian di berbagai festival internasional, termasuk Cannes, Sundance, Toronto, dan Venice.

Sejumlah film yang masuk dalam program tersebut antara lain Ah Girl, Four Seasons In Java, 9 Temples To Heaven, dan The Burning Giants.

Dengan kehadiran Aamir Khan, Hirokazu Kore-eda, serta tim The Assassin(s), SGIFF edisi ke-37 akan mempertemukan beragam talenta perfilman Asia dalam satu rangkaian acara.