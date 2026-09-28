Putri Angelina Jolie, Vivienne Jual Karya Seni Orisinal dalam Pameran Lokal

Vivienne Jolie (People)
JawaPos.com – Vivienne Jolie, putri Angelina Jolie dan Brad Pitt, menunjukkan kiprahnya sebagai seniman dengan menjual karya seni orisinal dalam sebuah pameran jalanan lokal di Los Angeles.
Dilansir dari laman People pada Minggu (27/9), Dalam acara tersebut, Vivienne hadir bersama saudara kembarnya, Knox Jolie, dan menggunakan nama proyek seni “The Tulip Fields”.
Vivienne menjual berbagai karya, termasuk cetakan, stiker, dan kartu ucapan, sekaligus berinteraksi langsung dengan pengunjung yang datang ke pameran tersebut.
Sepanjang acara, Vivienne terlihat aktif melayani calon pembeli dan memperkenalkan karya yang ditawarkannya kepada pengunjung.
Knox turut membantu saudara kembarnya dengan menyiapkan tempat berjualan serta mengambil sejumlah foto selama kegiatan berlangsung.
Pameran tersebut menjadi salah satu kesempatan bagi Vivienne untuk memperkenalkan karya seninya kepada publik di luar keterlibatannya dalam kegiatan keluarga.
Vivienne merupakan anak bungsu dari enam bersaudara yang dimiliki Angelina Jolie dan Brad Pitt, serta lahir pada Juli 2008 bersama saudara kembarnya, Knox.
Selain menekuni seni, Vivienne sebelumnya terlibat sebagai salah satu produser musikal Broadway The Outsiders bersama ibunya dan tercantum menggunakan nama “Vivienne Jolie” dalam Playbill pada 2024.
Saat ini, Vivienne juga tengah menjalani proses hukum untuk mengubah nama resminya dari “Vivienne Marcheline Jolie-Pitt” menjadi “Vivienne Marcheline Jolie”, tetapi permohonan tersebut belum mendapatkan keputusan pengadilan.
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