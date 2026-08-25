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Risma Azzah Fatin
Rabu, 26 Agustus 2026 | 04.21 WIB

Vivienne Putri Brad Pitt dan Angelina Jolie Ajukan Perubahan Nama, Hapus Nama Belakang Pitt

Vivienne Jolie-Pitt dan Angelina Jolie (Instagram @holausa) - Image

Vivienne Jolie-Pitt dan Angelina Jolie (Instagram @holausa)

JawaPos.com – Vivienne Marcheline Jolie-Pitt, putri Brad Pitt dan Angelina Jolie, mengambil langkah hukum untuk menghapus nama belakang ‘Pitt' dari namanya.

Dilansir dari laman People pada Selasa (25/8), Perempuan berusia 18 tahun tersebut menerbitkan pemberitahuan hukum di Los Angeles Daily Journal sebagai bagian dari proses perubahan nama sesuai ketentuan hukum California.

Dalam permohonannya, Vivienne meminta perubahan nama resmi dari ‘Vivienne Marcheline Jolie-Pitt' menjadi ‘Vivienne Marcheline Jolie' dengan alasan pribadi.

Pemberitahuan tersebut diterbitkan pada 24 dan 31 Juli serta 7 dan 14 Agustus 2026, sementara Pengadilan Tinggi Wilayah Los Angeles menjadwalkan sidang permohonan pada 2 November mendatang.

Permohonan Vivienne belum disetujui sehingga keputusan akhir mengenai perubahan namanya masih menunggu proses persidangan. 

Langkah tersebut menjadi perkembangan terbaru setelah Vivienne sebelumnya menggunakan nama ‘Vivienne Jolie' dalam Playbill musikal Broadway The Outsiders pada 2024.

Vivienne bukan satu-satunya anak Brad Pitt dan Angelina Jolie yang berupaya menghapus nama belakang Pitt dari identitas resminya.

Diketahui bahwa para saudaranya, Maddox dan Zahara, juga telah mengajukan permohonan serupa, sedangkan Shiloh sebelumnya telah secara sah mengubah namanya menjadi Shiloh Jolie pada 2024.

Dengan demikian, proses perubahan nama yang dilakukan Vivienne menambah rangkaian langkah hukum anak-anak Jolie dan Pitt untuk menggunakan nama keluarga Jolie secara resmi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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