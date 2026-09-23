Angelina Jolie dan Salma Hayek Ungkap Pengalaman Mendalam di Film Without Blood

JawaPos.com – Angelina Jolie dan Salma Hayek Pinault mempertemukan kekuatan mereka dalam film Without Blood, sebuah drama yang mengangkat tema perang, trauma, kehilangan, hingga proses penyembuhan.

Dalam wawancara terbaru bersama Variety, keduanya membahas pengalaman emosional selama mengerjakan film yang ditulis dan disutradarai langsung oleh Angelina Jolie.

Salma Hayek memerankan Nina, seorang perempuan yang menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk mencari tiga pria yang bertanggung jawab atas pembunuhan ayah dan saudara laki-lakinya ketika ia masih kecil.

Dua orang di antaranya menjadi korban pembalasan Nina, sementara perjalanan berubah ketika ia bertemu dengan pria ketiga bernama Tito, yang diperankan oleh Demián Bichir.

Film ini banyak berpusat pada pertemuan Nina dan Tito yang berlangsung melalui percakapan panjang, diselingi kilas balik mengenai kehidupan serta luka yang mereka bawa.

Menurut laporan Variety, proses syuting menjadi pengalaman yang cukup intens bagi Hayek. Sang aktris mengaku sempat khawatir tidak mampu memainkan karakter tersebut, tetapi diskusi bersama para pemain dan kru mengenai rasa sakit, kehilangan, serta trauma justru menjadi bagian penting dalam proses kreatif mereka.

Without Blood diadaptasi dari novel karya Alessandro Baricco dan mengisahkan dampak konflik bersenjata terhadap kehidupan manusia.