Brad Pitt Terancam Hadapi Perlakuan Buruk dari Anak-anaknya Usai Hubungan Memburuk

JawaPos.com - Brad Pitt dikabarkan tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan paling buruk munculnya pernyataan lebih terbuka dari anak-anaknya terkait hubungan mereka dengan sang aktor, sebagaimana dilansir dari The Hollywood Reporter.

Situasi tersebut kembali menjadi sorotan setelah sejumlah anak Brad Pitt dan Angelina Jolie tidak lagi menggunakan nama belakang Pitt.

Brad Pitt dan Angelina Jolie diketahui memiliki enam anak. Mereka adalah Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox, dan Vivienne. Sejak pasangan tersebut berpisah pada 2016 silam, hubungan Pitt dengan sebagian besar anaknya dikabarkan renggang.

Sejumlah anak bahkan telah mengambil langkah tegas menghapus nama Brad Pitt dari nama mereka. Maddox, Zahara, Shiloh, dan Vivienne diketahui tidak lagi menggunakan nama belakang sang aktor dalam sejumlah kesempatan.

Di tengah situasi itu, seorang sumber yang dekat dengan Brand Pitt mengatakan kepada Heatworld bahwa pihak Jolie terus menyinggung pengalaman yang disebut dialami anak-anak selama masa kecil mereka.

Menurut sumber tersebut, Brad Pitt menyadari ada kemungkinan anak-anaknya suatu saat berbicara lebih terbuka mengenai hubungan tidak harmonis mereka dengan sang ayah. Pernyataan itu dinilai berpotensi kembali memunculkan perhatian publik terhadap berbagai tuduhan yang pernah muncul pascaperceraian Pitt dan Jolie.

"Yang dibutuhkan hanyalah mereka mulai terbuka kepada orang-orang di sekitar mereka tentang tuduhan mengenai perilaku Brad yang diduga mengerikan," ujar sumber tersebut, seperti dikutip Heatworld.

Brad Pitt dan Angelina Jolie memang pernah terlibat perseteruan hukum, serta berbagai pemberitaan terkait kehidupan rumah tangga mereka. Pada 2016, Jolie menuduh Pitt melakukan kekerasan fisik dan verbal terhadap dirinya dan salah satu anak mereka dalam insiden di jet pribadi keluarga.