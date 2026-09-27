Syahrini Resmikan PII di Atas Panggung Pestapora 2026

JawaPos.com - Penyanyi Syahrini kembali mencuri perhatian saat tampil di Pestapora 2026. Tak hanya menjadi momen comeback setelah cukup lama hiatus dari panggung hiburan, penampilan Syahrini juga dipenuhi gimmick khas yang selama ini melekat dengan sosoknya.

Salah satu aksi yang paling mengundang perhatian penonton adalah ketika Syahrini mengumumkan pembentukan PII atau Partai Inces Indonesia di atas panggung.

Dengan gaya khasnya, Syahrini menyampaikan bahwa partai tersebut dibuat sebagai wadah bagi para penggemarnya. Ia bahkan melakukan prosesi peresmian dengan memukul gong di atas panggung.

Momen tersebut sontak menjadi bagian yang menarik dari penampilan Syahrini di Pestapora 2026 yang berlangsung di bilangan Kemayoran, Jakarta.

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"Teman-teman Inces banyak yang bergabung ke partai politik," kata Syahrini di hadapan ribuan penonton.

"Inces mau bikin partai sendiri dan mau diresmikan di sini. Namanya PII, Partai Inces Indonesia," lanjutnya.

Bukan Syahrini namanya jika tidak menyertakan aturan unik dalam gimmick yang dibuatnya. Perempuan berhijab tersebut mengungkap siapa saja yang menjadi kader PII. Syahrini lantas menunjuk sosok-sosok yang baru saja berduet bersamanya di atas panggung.

"Siapa kadernya? Ini," ujar Syahrini sambil menunjuk Adrian Khalif dan personel NPD.