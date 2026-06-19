Mendukung Hati, Jaga Kesehatan Liver dengan 8 Kombinasi Makanan Ini

JawaPos.com – Hati atau liver bekerja setiap hari dengan menyaring racun, memecah lemak, menyimpan vitamin, hingga mengelola lebih dari 500 fungsi penting.

Namun, dalam gaya hidup modern dengan kurangnya tidur, makanan olahan, makan larut malam, dan lainnya organ ini sering bekerja di bawah tekanan.

Meskipun begitu, penelitian menunjukkan bahwa kombinasi makanan tertentu memiliki sifat pelindung hati.

Dilansir ndtv, berikut 8 kombinasi makanan yang dapat mendukung kesehatan hati Anda.

1. Kunyit dan lada hitam

Kunyit mengandung kurkumin, senyawa anti-inflamasi yang ampuh. Namun, kurkumin saja tidak diserap dengan baik oleh tubuh.

Ketika dipadukan dengan piperin dalam lada hitam, penyerapannya meningkat secara dramatis.

Studi menunjukkan bahwa piperin meningkatkan bioavailabilitas kurkumin, membantu mengurangi stres oksidatif pada sel-sel hati.

2. Bawang putih dan air lemon