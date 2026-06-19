Mendukung Hati, Jaga Kesehatan Liver dengan 8 Kombinasi Makanan Ini

ilustrasi makanan untuk kesehatan hati. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Hati atau liver bekerja setiap hari dengan menyaring racun, memecah lemak, menyimpan vitamin, hingga mengelola lebih dari 500 fungsi penting.
Namun, dalam gaya hidup modern dengan kurangnya tidur, makanan olahan, makan larut malam, dan lainnya organ ini sering bekerja di bawah tekanan.
Meskipun begitu, penelitian menunjukkan bahwa kombinasi makanan tertentu memiliki sifat pelindung hati.
1. Kunyit dan lada hitam
Kunyit mengandung kurkumin, senyawa anti-inflamasi yang ampuh. Namun, kurkumin saja tidak diserap dengan baik oleh tubuh.
Ketika dipadukan dengan piperin dalam lada hitam, penyerapannya meningkat secara dramatis.
Studi menunjukkan bahwa piperin meningkatkan bioavailabilitas kurkumin, membantu mengurangi stres oksidatif pada sel-sel hati.
2. Bawang putih dan air lemon
Bawang putih mengandung senyawa sulfur yang mengaktifkan enzim yang bertanggung jawab untuk detoksifikasi. Lemon menyediakan vitamin C, yang meningkatkan antioksidan dan membantu hati memproses radikal bebas.
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