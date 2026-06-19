Logo JawaPos
HomeKesehatan
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Jumat, 19 Juni 2026 | 22.39 WIB

Mendukung Hati, Jaga Kesehatan Liver dengan 8 Kombinasi Makanan Ini

ilustrasi makanan untuk kesehatan hati. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi makanan untuk kesehatan hati. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Hati atau liver bekerja setiap hari dengan menyaring racun, memecah lemak, menyimpan vitamin, hingga mengelola lebih dari 500 fungsi penting.

Namun, dalam gaya hidup modern dengan kurangnya tidur, makanan olahan, makan larut malam, dan lainnya organ ini sering bekerja di bawah tekanan.

Meskipun begitu, penelitian menunjukkan bahwa kombinasi makanan tertentu memiliki sifat pelindung hati.

Dilansir ndtv, berikut 8 kombinasi makanan yang dapat mendukung kesehatan hati Anda.

1. Kunyit dan lada hitam

Kunyit mengandung kurkumin, senyawa anti-inflamasi yang ampuh. Namun, kurkumin saja tidak diserap dengan baik oleh tubuh.

Ketika dipadukan dengan piperin dalam lada hitam, penyerapannya meningkat secara dramatis. 

Studi menunjukkan bahwa piperin meningkatkan bioavailabilitas kurkumin, membantu mengurangi stres oksidatif pada sel-sel hati.

2. Bawang putih dan air lemon

Bawang putih mengandung senyawa sulfur yang mengaktifkan enzim yang bertanggung jawab untuk detoksifikasi. Lemon menyediakan vitamin C, yang meningkatkan antioksidan dan membantu hati memproses radikal bebas. 

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Kaya Akan Protein, 5 Manfaat Makan Telur Bebek Seminggu Sekali bagi Kesehatan, Apa Saja? - Image
Kesehatan

Kaya Akan Protein, 5 Manfaat Makan Telur Bebek Seminggu Sekali bagi Kesehatan, Apa Saja?

Jumat, 19 Juni 2026 | 22.38 WIB

Ketika AI Membaca Pikiran: Terobosan Implan Otak Buka Jalan Baru bagi Pasien ALS untuk Bekerja dan Berbicara Lagi - Image
Internasional

Ketika AI Membaca Pikiran: Terobosan Implan Otak Buka Jalan Baru bagi Pasien ALS untuk Bekerja dan Berbicara Lagi

Jumat, 19 Juni 2026 | 03.04 WIB

Simak, 7 Fakta Medis Mengapa Berpikir Keras Tidak Bisa Membakar Lemak Tubuh - Image
Kepribadian

Simak, 7 Fakta Medis Mengapa Berpikir Keras Tidak Bisa Membakar Lemak Tubuh

Rabu, 17 Juni 2026 | 20.39 WIB

Terpopuler

Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya - Image
1

Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya

2

Bocor ke Publik! 2 Alasan Krusial Ramadhan Sananta Mau Gabung ke Persebaya Surabaya

3

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Daftar Pemain Ghana dan Panama di Grup L Piala Dunia 2026

6

Prediksi Skor Austria vs Yordania di Piala Dunia 2026: Debut Bersejarah Wakil Asia Terancam di Laga Pertama

7

Sudah Masuk KBLI, Konten Kreator Didorong Punya NIB untuk Perkuat Legalitas

8

TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis

9

Prediksi Skor Timnas Portugal vs RD Kongo, Duel Pembuka Grup K Piala Dunia 2026 yang Sarat Ambisi

10

Foto Prabowo-Gibran Dipasang di Salib Merah saat Demo di Monas, PMKRI: Simbol Dua Pendosa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore