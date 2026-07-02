8 Kombinasi Makanan Ini Punya Manfaat untuk Jaga Kesehatan Liver, Apa Saja?

JawaPos.com - Hati atau liver merupakan organ vital yang berperan dalam menjalankan ratusan fungsi penting bagi tubuh, mulai dari menyaring zat beracun, mengolah lemak, menyimpan vitamin, hingga mendukung berbagai proses metabolisme.

Namun, kebiasaan hidup modern seperti kurang tidur, sering mengonsumsi makanan olahan, dan makan pada larut malam dapat meningkatkan beban kerja organ ini.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pola makan yang tepat, termasuk mengombinasikan jenis makanan tertentu, dapat membantu melindungi fungsi hati dan menjaga kesehatannya.

Mengutip NDTV, berikut delapan kombinasi makanan yang dipercaya bermanfaat untuk mendukung kesehatan liver.

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1. Kunyit dan lada hitam

Kunyit mengandung kurkumin, senyawa anti-inflamasi yang ampuh. Namun, kurkumin saja tidak diserap dengan baik oleh tubuh.

Ketika dipadukan dengan piperin dalam lada hitam, penyerapannya meningkat secara dramatis.

Studi menunjukkan bahwa piperin meningkatkan bioavailabilitas kurkumin, membantu mengurangi stres oksidatif pada sel-sel hati.

2. Bawang putih dan air lemon