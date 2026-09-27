Winky Wiryawan, Panji Ndrio dan Bowie Champa Bentuk Neo Funk Therapy, Debut Lewat “Kita Ke Sana”

Neo Funk Therapy. (istimewa)
JawaPos.com - Dunia musik Indonesia kembali memiliki proyek baru yang menawarkan eksplorasi lintas genre. Neo Funk Therapy (NFT) resmi memperkenalkan diri lewat single perdana bertajuk “Kita Ke Sana – NFT Remix”, sebuah interpretasi baru atas lagu milik Hindia.
Proyek musik tersebut digagas oleh Winky Wiryawan dan Panji Ndrio. Berawal dari aktivitas bermusik yang dilakukan tanpa target komersial, keduanya terbiasa mengaransemen ulang sejumlah lagu yang sudah dikenal publik dengan pendekatan funk.
Eksperimen itu kemudian berkembang setelah materi cover dan remix yang mereka tampilkan melalui media sosial mendapat respons positif dari pendengar.
Dari sana, muncul gagasan untuk membawa NFT dari sekadar proyek eksperimental menjadi unit musik yang memiliki identitas dan rilisan resmi.
Formasi tersebut kemudian semakin lengkap dengan bergabungnya Bowie Champa, drummer sekaligus musisi senior yang memperkaya warna musikal Neo Funk Therapy.
Kolaborasi ketiganya menghasilkan konsep musik yang tidak terpaku pada satu genre. Funk menjadi fondasi utama, tetapi NFT juga membuka ruang untuk memasukkan elemen disco, house, rock hingga psychedelic.
Dari Eksperimen Menjadi Rilisan Resmi
Pemilihan “Kita Ke Sana” sebagai single perdana bukan tanpa alasan. Lagu yang dipopulerkan Hindia itu sebelumnya sudah pernah mereka bawakan dalam format cover dan mendapat perhatian dari penonton.
Neo Funk Therapy kemudian mengolah kembali lagu tersebut dengan karakter yang lebih groovy. Struktur dan esensi karya aslinya tetap dipertahankan, sementara aransemen baru memberikan warna berbeda melalui permainan groove dan pendekatan funk.
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Jawa Pos
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