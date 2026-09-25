Dok2 Ungkap Cinta untuk Lee Hi di Tengah Rumor Pernikahan, Bahkan Bikinkan Lagu Spesial

JawaPos.com - Hubungan rapper Dok2 dan penyanyi Lee Hi kembali menjadi sorotan. Setelah aksi mesra mereka di atas panggung memunculkan rumor pernikahan, Dok2 kini terang-terangan menunjukkan rasa cintanya kepada Lee Hi melalui unggahan media sosial dan sebuah lagu khusus.

Pada 23 September 2026, bertepatan dengan ulang tahun Lee Hi, Dok2 membagikan sejumlah foto dan video kebersamaan mereka. Ia juga menuliskan pesan romantis untuk sang kekasih.

"Pada 23 September, hari ini, saya merayakan ulang tahun kekasihku yang cantik. 'You Are My Hi,' yang didedikasikan untuk Hi, sekarang tersedia gratis di YouTube. Selamat ulang tahun ke-2 untuk wanitaku. Terima kasih telah lahir. Aku sangat mencintaimu. Semuanya, tolong ucapkan selamat ulang tahun kepada Hi," tulis Dok2.

Tak sekadar memberikan ucapan, Dok2 juga membuat lagu cinta You Are My Hi yang didedikasikan untuk Lee Hi. Lagu tersebut dirilis secara gratis melalui YouTube bersamaan dengan perayaan ulang tahun sang penyanyi.

Unggahan itu memperlihatkan kedekatan keduanya. Dalam salah satu foto, Dok2 dan Lee Hi berpose sangat dekat, sementara foto lainnya memperlihatkan Lee Hi mencium pipi kekasihnya.

Momen tersebut kembali memperkuat perhatian publik terhadap hubungan mereka, terlebih setelah keduanya beberapa hari sebelumnya tampil bersama dalam sebuah konser di Mongolia.

Dok2 Berlutut di Hadapan Lee Hi Rumor pernikahan mulai ramai setelah Dok2 dan Lee Hi tampil dalam SUPER CONCERT: SPECIAL di Ulaanbaatar, Mongolia, pada 19 September 2026.

Saat tampil, Dok2 menggenggam tangan Lee Hi dan memperkenalkannya sebagai "My Lady". Ia kemudian bernyanyi sambil berlutut di hadapan Lee Hi.