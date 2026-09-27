Doddy Katamsi Dirawat di Rumah Sakit Akibat Permasalahan Jantung

JawaPos.com - Musisi senior Doddy Katamsi tengah menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Depok. Kondisi kesehatan vokalis rock sekaligus guru vokal tersebut dikabarkan mengalami sejumlah masalah serius.

Kabar mengenai kondisi Doddy Katamsi disampaikan pengamat musik Stanley Tulung. Ia menyebut, sejumlah sahabat telah datang menjenguk musisi yang dikenal luas melalui kiprahnya bersama grup rock Elpamas tersebut.

"Iya benar. Beliau dirawat di salah satu rumah sakit di Depok. Beberapa sahabat sudah datang menjenguk," kata Stanley Tulung kepada JawaPos.com.

Menurut Stanley, masalah kesehatan yang dialami Doddy bukan hanya berkaitan dengan satu organ. Ia menyebut, adanya komplikasi yang melibatkan jantung, ginjal, hingga paru-paru.

"Komplikasi. Jantung, ginjal, paru-paru juga bermasalah. Dia harus cuci darah," ujar Stanley.

Doddy memiliki riwayat jantung sudah cukup lama. Pada 2022, ia sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit akibat pembengkakan jantung.

Guru Vokal Banyak Penyanyi Indonesia Di luar persoalan kesehatannya, Doddy Katamsi memiliki perjalanan panjang di industri musik Indonesia. Ia tidak hanya dikenal sebagai penyanyi rock, tetapi juga sebagai pelatih vokal.

Doddy tercatat pernah menjalani aktivitas sebagai vocal coach dan mengembangkan Bengkel Vocal. Profil profesionalnya juga mencantumkan kiprah sebagai penyanyi, penulis lagu, produser musik, dan vocal coaching.