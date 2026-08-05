Dian Ayu Dirawat di RS Akibat Saraf Kejepit, Natasha Rizky hingga Nina Zatulini Datang Menjenguk

JawaPos.com - Presenter Dian Ayu Lestari kini tengah menjalani perawatan di sebuah rumah sakit setelah mengalami saraf kejepit. Kondisi tersebut memaksanya harus menghentikan sementara berbagai aktivitas fisik, termasuk olahraga padel yang belakangan menjadi hobinya.

Melalui unggahan Instagram Story, istri Ananda Omesh itu mengungkapkan hasil pemeriksaan dokter yang meminta dirinya wajib lebih berhati-hati dalam setiap gerakan. Menurut Dian Ayu, cedera saraf yang dialaminya bisa semakin parah jika tidak dijaga dengan baik.

"Visit dokter semalam bilang kalau aku sudah benar-benar harus hati-hati setiap bergerak. Nggak melulu karena angkat beban, salah posisi saja bisa bahaya juga, even bersin," tulis Dian Ayu di akun Instagram pribadinya, @dianayulestari.

Tak hanya itu, dokter juga meminta Dian Ayu menghentikan aktivitas olahraga padel setidaknya selama 3 bulan ke depan. Setelah masa pemulihan pun, ia tetap harus membatasi aktivitas agar kondisinya tidak kembali memburuk.

"Lalu dokter bilang aku nggak boleh padel lagi at least untuk 3 bulan ini, dan kalaupun padel benar-benar harus dijaga. Sedih banget degarnya, mana aku lagi suka-sukanya bahkan mau belajar tenis," lanjutnya.

Selama menjalani perawatan di sebuah rumah sakit, Dian Ayu mendapat dukungan dari para sahabatnya. Natasha Rizky, Nina Zatulini, Ratna Galih, dan lain-lain sempat datang langsung untuk tujuan menjenguk dan memberikan semangat.

Dalam video yang dibagikan Nina Zatulini di Instagram, Dian Ayu terlihat masih kesulitan untuk berjalan. Ia pun menggunakan kursi roda dan tampak menahan rasa sakit saat harus berpindah dari kursi roda ke tempat tidur rumah sakit.

Meski sedang menjalani perawatan, suasana hangat tetap tercipta dengan kehadiran para sahabat. Mereka meluangkan waktu untuk makan bersama di ruang perawatan dan menghadirkan hiburan sebagai bentuk dukungan moral bagi Dian Ayu.