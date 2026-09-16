Dehidrasi Berisiko Ganggu Jantung hingga Fungsi Ginjal

JawaPos.com - Dokter spesialis gizi klinik dr. Putri Sakti, M.Gizi, Sp.GK, AIFO-K mengingatkan bahwa dehidrasi tidak boleh diabaikan.
Itu karena sekitar 60 persen tubuh manusia terdiri atas air, sehingga ketika kekurangan cairan memicu sejumlah risiko, termasuk mengganggu beban kerja jantung..
“Darah mengental sehingga beban kerja jantung meningkat untuk memompa darah ke seluruh organ. Hal ini bisa memicu penurunan tekanan darah dan gejala pusing,” kata Putri kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.
Risiko ketika tubuh kekurangan cairan juga memicu fungsi ginjal hingga heat stroke. Putri menyampaikan fungsi ginjal menurun yaitu kesulitan menyaring racun, meningkatkan risiko infeksi saluran kemih dan batu ginjal.
“Risiko heat exhaustion dan heat stroke yang dapat menyebabkan kegagalan organ dan meningkatkan risiko gangguan keselamatan jiwa,” ujar dia.
Dokter gizi lulusan Universitas Indonesia itu menyampaikan rasa haus merupakan "sinyal darurat" bahwa tubuh sudah dehidrasi.
Ia menyampaikan sejumlah tanda awal yang sering tidak disadari tubuh kekurangan cairan, termasuk warna urine.
“Warna urine lebih gelap dan pekat dan frekuensi buang air kecil menurun (kurang dari 4–5 kali sehari),” kata dia.
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