Haji Bolot Ngeluh Lelah, Mau Cepat Pulang dari Rumah Sakit

Komedian Haji Bolot. (Instagram: babeh.haji.bolot)
JawaPos.com - Kondisi kesehatan komedian Haji Bolot terus membaik setelah kurang lebih 2 minggu menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat serangan jantung yang dialaminya.
Wahyu Ramadhan selaku asisten mengatakan tidak ada keluhan medis dialami Haji Bolot mengingat kondisi kesehatannya terus berangsur membaik. Namun, pria berusia 84 tahun itu mengeluhkan capai atau lelah di rumah sakit mau cepat pulang ke rumah.
"Untuk keluhan sudah nggak ada, Baba ngeluh capai aja mau cepat pulang," ujar Wahyu.
Dia meminta Haji Bolot untuk bersabar sementara waktu sampai kondisinya benar-benar pulih. Sang komedian baru bisa pulang setelah ada keterangan dari dokter yang menanganinya.
"Saya bilang ke beliau, sabar dulu. Nanti kalau sudah benar-benar sehat kita pasti pulang," beber Wahyu Ramadhan.
Kondisi kesehatan Haji Bolot selama ini terbilang sehat dan baru kali ini mendapat perawatan secara serius di rumah sakit. Dia tidak memiliki riwayat penyakit apa pun.
Wahyu menduga, permasalahan pada bagian jantung Haji Bolot terjadi akibat ia sering merokok. Dia pun berkomitmen akan menjaga pemilik nama asli Muhammad Sulaeman Harsono untuk mengurangi rokoknya jika tidak bisa menghentikan sepenuhnya.
"Kalau untuk menghentikan sepenuhnya mungkin akan sulit ya. Tapi nanti pelan-pelan pasti akan terus diberi tahu, akan terus diingatkan demi kesehatann," paparnya.
Selama mendapat perawatan di rumah sakit, banyak tokoh yang merupakan teman-temannya datang menjenguk. Beberapa diantaranya yaitu Bopak Castello, Narji, Haji Malih, Jarwo Kwat, Rano Karno, dan banyak lagi yang lainnya.
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