Guruh Soekarnoputra Meninggal, Siapa Saja Anak-anak Presiden Soekarno? Ini Daftar dan Profil Mereka

Guruh Soekarnoputra bersama Debby Sahertian. (Instagram: debbysahertian54)
JawaPos.com - Kabar duka datang dari keluarga besar Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Guruh Soekarnoputra meninggal dunia pada Sabtu, 26 September 2026, dalam usia 73 tahun.
Guruh mengembuskan napas terakhir sekitar pukul 04.16 WIB di Rumah Sakit MRCCC Siloam Hospitals Semanggi, Jakarta. Kabar tersebut disampaikan pihak keluarga melalui pesan berantai yang beredar di kalangan wartawan.
Guruh dikenal sebagai anak bungsu Soekarno dari pernikahannya dengan Fatmawati. Ia tidak hanya dikenal karena statusnya sebagai putra Bung Karno, tetapi juga memiliki perjalanan panjang sebagai seniman, musisi, koreografer, sekaligus politikus.
Kepergian Guruh kembali mengingatkan publik pada keluarga besar Soekarno. Semasa hidup, Presiden Soekarno memiliki sejumlah anak dari beberapa pernikahannya.
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Namun, jumlah anak Soekarno kerap ditulis berbeda dalam sejumlah sumber sejarah. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dalam biografi kepresidenan mencatat Soekarno memiliki delapan anak, yakni lima dari Fatmawati, dua dari Hartini, dan satu dari Ratna Sari Dewi.
Sementara itu, ada juga sumber lain memasukkan Ayu Gembirowati dari Haryati dan Totok Suryawan Soekarnoputra dari Kartini Manoppo. Dengan pencatatan tersebut, jumlah anak biologis Soekarno menjadi 10 orang.
Lantas, siapa saja anak-anak Presiden Soekarno? Berikut daftar dan profil singkatnya.
Guntur Soekarnoputra merupakan anak pertama Soekarno dan Fatmawati. Ia lahir pada 3 November 1944.
Berbeda dengan sejumlah adiknya yang kemudian dikenal luas di dunia politik, Guntur lebih banyak menjalani kehidupan di luar panggung politik. Ia dikenal memiliki ketertarikan pada dunia fotografi, menulis, dan kegiatan bisnis.
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