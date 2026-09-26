Guruh Soekarnoputra, Putra Bungsu Soekarno, Meninggal Dunia

Guruh Soekarnoputra. (istimewa)
JawaPos.com - Kabar duka datang dari keluarga besar Presiden pertama RI Soekarno. Guruh Soekarnoputra, putra bungsu Soekarno dan Fatmawati sekaligus adik Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, meninggal dunia pada Sabtu (26/9).
Kabar meninggalnya Guruh disampaikan ibunda artis Sherry Jolieca, Elisya Olive, kepada JawaPos.com. Dalam keterangan yang dibagikan, dinyatakan bahwa Guruh mengembuskan napas terakhir pada pukul 04.16 WIB di Rumah Sakit MRCCC Siloam Hospitals Semanggi, Jakarta. Guruh mengembuskan napas terakhir dalam usia 73 tahun.
Kabar duka atas meninggalnya Guruh juga disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.
Hasto menyampaikan permohonan kepada masyarakat untuk membuka pintu maaf bagi Guruh atas segala kesalahan dan kekhilafan semasa hidupnya.
"Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan dan kekhilafan dari almarhum tercinta," kata Hasto.
"Selanjutnya mohon doa, semoga almarhum husnul khatimah, Allah SWT menerima semua amal ibadahnya, diampuni dan dihapuskan segala dosa dan menempatkannya di tempat yang terbaik di sisi-Nya," imbuhnya.
Bagi PDI Perjuangan, kepergian Guruh bukan hanya kehilangan seorang kader. Hasto menyebut Guruh sebagai seniman besar, sosok Marhaenis sekaligus pejuang partai.
"Keluarga besar PDI Perjuangan sungguh kehilangan Mas Guruh Soekarnoputra. Beliau dikenang sebagai seniman besar, sosok Marhaenis, dan pejuang partai."
Sebagai bentuk penghormatan, Hasto meminta seluruh jajaran PDIP mulai dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) hingga tingkat anak ranting untuk mengibarkan bendera partai setengah tiang selama tujuh hari.
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