Guruh Soekarnoputra Dianggap Sosok dengan Paket Lengkap

JawaPos.com - Guruh Soekarnoputra selama puluhan tahun lekat dengan perkembangan seni dan budaya Indonesia. Putra bungsu Presiden pertama RI Soekarno dan Fatmawati itu tidak hanya dikenal sebagai musisi, tetapi juga memiliki kiprah panjang sebagai pencipta lagu, penari, koreografer, aktor, hingga penggerak seni pertunjukan.

Pengamat musik Stanley Tulung melihat Guruh sebagai sosok seniman dengan kemampuan yang sangat beragam. Menurut dia, Guruh memiliki paket lengkap karena terlibat dalam berbagai bidang kesenian.

“Guruh adalah sosok yang komplit sebagai seniman. Musisi, penulis lagu, penari, koreografer, aktor. Dia mendirikan Gencar Semarak Perkasa (GSP) serta Swara Maharddhika. Buat saya dia juga budayawan," kata Stanley Tulung kepada JawaPos.com.

Jejak tersebut memang terlihat dalam perjalanan panjang Guruh. Ketertarikan pria berusia 73 tahun terhadap seni sudah tumbuh sejak usia dini. Ia juga mempelajari sejumlah tari tradisional, termasuk tari Jawa, Sunda, dan Bali, sekaligus bermain piano.

Ketika beranjak dewasa, Guruh semakin serius mengembangkan gagasan seni yang memadukan unsur tradisional Indonesia dengan pertunjukan modern.

Pada 27 Maret 1977, ia mendirikan Swara Maharddhika sebagai wadah kreativitas seni. Dua belas tahun kemudian, pada 1989, Guruh mendirikan PT Gencar Semarak Perkasa atau GSP.

Melalui GSP dan Swara Mahardhika, Guruh menghasilkan sejumlah pertunjukan besar. Salah satunya Pergelaran Karya Cipta Guruh Soekarno Putra I pada 1979.

Dalam pertunjukan tersebut, Guruh tidak hanya berada di balik karya, tetapi juga menjalankan peran sebagai koreografer, komposer, sekaligus sutradara.