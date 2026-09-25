Doakan Guruh Soekarnoputra, Debby Sahertian: Yang Terbaik untuk Mas Guruh

Guruh Soekarnoputra bersama Debby Sahertian. (Instagram: debbysahertian54)
JawaPos.com - Kabar kondisi kesehatan Guruh Soekarnoputra yang tengah menjalani perawatan intensif di sebuah rumah sakit di Jakarta mengundang perhatian sejumlah sahabat dan rekan sesama seniman.
Salah satunya datang dari artis Debby Sahertian. Aktris senior berusia 63 tahun itu menyampaikan doa untuk kesembuhan Guruh melalui unggahan di media sosial.
"Yang terbaik untuk Mas Guruh," tulis Debby Sahertian dalam unggahannya di Instagram seraya mengirimkan doa untuk seniman sekaligus budayawan tersebut.
Debby mengingat kembali momen ketika Guruh masih terlihat dalam kegiatan sosial yang digelar pada 27 Agustus 2026 untuk tujuan membantu anak-anak penyintas kanker.
Menurut Debby, sekitar sebulan sebelum kondisi Guruh dikabarkan kritis, Guruh masih menyempatkan diri hadir dalam kegiatan tersebut meski kondisi fisiknya disebut sudah sangat lemah.
"Tepat sebulan yang lalu (27 Agustus 2026) Mas Guruh masih menyelenggarakan acara untuk anak-anak penyintas kanker, malam dana 'Untuk Indonesia'.." tulis Debby.
Ia menambahkan, kondisi Guruh pada saat itu tidak menghalanginya untuk tetap datang dan memastikan kegiatan tetap berjalan. Acara tersebut akhirnya berlangsung dengan lancar dan sukses.
"Walau dalam kondisi sangat lemah, beliau tetap menghadiri acara yang berlangsung lancar dan sukses," lanjut Debby.
Di akhir unggahannya, Debby kembali mengajak masyarakat untuk ikut mendoakan Guruh. Ia berharap sang maestro seni mendapat kekuatan untuk melalui kondisi kesehatan yang tengah memburuk.
"Semoga Mas Guruh diberi kekuatan melewati masa kritis ini. Amin," tulisnya.
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