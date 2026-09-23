Agensi Byeon Woo-seok Beri Peringatan Keras soal Pelanggaran Privasi, Siap Tempuh Jalur Hukum

JawaPos.com – Agensi Byeon Woo-seok mengeluarkan peringatan tegas terkait sejumlah tindakan yang dianggap telah melanggar privasi sang aktor.

VARO Entertainment meminta penggemar menghentikan perilaku mengikuti pergerakan Byeon Woo-seok maupun stafnya serta mendatangi lokasi yang tidak diumumkan secara resmi.

Menurut laporan Soompi, agensi juga menegaskan siap mengambil langkah hukum terhadap pelanggaran yang membahayakan keselamatan atau mengganggu aktivitas sang aktor.

VARO Entertainment menyebut pihaknya menemukan berulang kali kasus penggemar mendatangi lokasi syuting, bandara, hingga jadwal perjalanan yang belum diumumkan kepada publik.

Tak hanya itu, terdapat pula tindakan mengikuti Byeon Woo-seok dan stafnya ketika berpindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya.

Agensi secara khusus meminta penggemar untuk tidak mendatangi atau menunggu di sekitar tempat tinggal pribadi manajer maupun orang-orang yang bekerja bersama sang aktor dengan tujuan mengetahui keberadaannya.

VARO Entertainment juga melarang pengumpulan serta penyebaran informasi pribadi dan detail perjalanan Byeon Woo-seok yang belum diumumkan melalui cara-cara yang tidak semestinya.