Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Rabu, 23 September 2026 | 18.08 WIB

Agensi Byeon Woo-seok Beri Peringatan Keras soal Pelanggaran Privasi, Siap Tempuh Jalur Hukum

byeon woo seok (x @varo_ent) - Image

byeon woo seok (x @varo_ent)

JawaPos.com – Agensi Byeon Woo-seok mengeluarkan peringatan tegas terkait sejumlah tindakan yang dianggap telah melanggar privasi sang aktor.

VARO Entertainment meminta penggemar menghentikan perilaku mengikuti pergerakan Byeon Woo-seok maupun stafnya serta mendatangi lokasi yang tidak diumumkan secara resmi.

Menurut laporan Soompi, agensi juga menegaskan siap mengambil langkah hukum terhadap pelanggaran yang membahayakan keselamatan atau mengganggu aktivitas sang aktor.

VARO Entertainment menyebut pihaknya menemukan berulang kali kasus penggemar mendatangi lokasi syuting, bandara, hingga jadwal perjalanan yang belum diumumkan kepada publik.

Tak hanya itu, terdapat pula tindakan mengikuti Byeon Woo-seok dan stafnya ketika berpindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya.

Agensi secara khusus meminta penggemar untuk tidak mendatangi atau menunggu di sekitar tempat tinggal pribadi manajer maupun orang-orang yang bekerja bersama sang aktor dengan tujuan mengetahui keberadaannya.

VARO Entertainment juga melarang pengumpulan serta penyebaran informasi pribadi dan detail perjalanan Byeon Woo-seok yang belum diumumkan melalui cara-cara yang tidak semestinya.

VARO Entertainment menegaskan bahwa penggemar hanya diperbolehkan menghadiri kegiatan atau lokasi yang memang telah diumumkan secara resmi sebagai agenda yang terbuka untuk partisipasi penggemar.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Meta Dikepung Kekhawatiran Privasi, Kacamata Pintar Mulai Ditolak Sejumlah Ruang Publik - Image
Teknologi

Meta Dikepung Kekhawatiran Privasi, Kacamata Pintar Mulai Ditolak Sejumlah Ruang Publik

Selasa, 1 September 2026 | 23.42 WIB

Meta Glasses Laris, Privasi Publik Terancam Jadi Korban - Image
Teknologi

Meta Glasses Laris, Privasi Publik Terancam Jadi Korban

Jumat, 21 Agustus 2026 | 04.18 WIB

Jarang Posting di Media Sosial dan Memilih untuk Menjaga Privasi? Menunjukkan 10 Ciri Kepribadian Ini Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Jarang Posting di Media Sosial dan Memilih untuk Menjaga Privasi? Menunjukkan 10 Ciri Kepribadian Ini Menurut Psikologi

Rabu, 29 Juli 2026 | 10.53 WIB

Terpopuler

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda - Image
1

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

2

Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45

3

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

4

7 Kebiasaan yang Bikin Ban Motor Cepat Botak, Mana yang pernah Kamu Lakukan?

5

Viral Pegawai BGN Sindir Korban Keracunan MBG Sambil Makan Chicken Katsu

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Sudah Tak Jadi Menkeu, Uang Rp 100 Ribu Bertanda Tangan Purbaya Malah Diburu

8

10 Kali Sidang Kasus Kuota Haji, Saksi Beberkan Tak Ada Dugaan Kerugian Negara

9

Psikolog Umum Kompeten dan Siap Berikan Layanan di Puskesmas, Pendidikan, Organisasi serta Komunitas

10

Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore