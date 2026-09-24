Agensi Buka Suara Soal Park Shin Hye Melahirkan Anak Kedua

Anak kedua Park Shin Hye berjenis kelamin perempuan. (Allkpop)
JawaPos.com - Park Shin Hye melahirkan anak keduanya berjenis kelamin perempuan pada 22 September 2026. Aktris Korea Selatan tersebut bersama sang suami, Choi Tae Joon, kini resmi menjadi orangtua dari dua anak.
Kabar bahagia tersebut disampaikan oleh agensi Park Shin Hye, SALT Entertainment. Agensi memastikan proses persalinan berjalan baik dan kondisi Park Shin Hye maupun bayinya dalam keadaan sehat.
"Park Shin Hye melahirkan seorang putri yang sehat. Anggota baru lainnya telah bergabung dengan keluarga Park Shin Hye dan Choi Tae Joon," demikian keterangan pihak agensi, dilansir dari Allkpop.
SALT Entertainment juga mengungkapkan bahwa Park Shin Hye kini tengah menjalani masa pemulihan usai persalinan. Ia beristirahat mendapat dukungan dan perhatian dari keluarga.
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"Park Shin Hye saat ini sedang beristirahat dan memulihkan diri dengan cinta dan perhatian dari keluarganya," lanjut agensi.
Pihak manajemen kemudian menyampaikan ucapan terima kasih kepada publik dan para penggemar yang telah memberikan ucapan selamat atas kelahiran anggota baru keluarga Park Shin Hye dan Choi Tae Joon.
"Kami dengan tulus berterima kasih kepada semua orang yang telah menyampaikan ucapan selamat yang tulus. Kami meminta Anda untuk mengirimkan doa dan dukungan hangat kepada kehidupan baru yang telah lahir," kata SALT Entertainment.
Kelahiran anak kedua membuat Park Shin Hye dan Choi Tae Joon kini memiliki anak dengan jenis kelamin lengkap, yakni laki-laki dan perempuan.
Pasangan tersebut menikah pada Januari 2022 dalam sebuah upacara pernikahan yang digelar secara tertutup. Beberapa bulan kemudian, tepatnya pada Mei 2022, mereka menyambut kelahiran anak pertama seorang bayi laki-laki.
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