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Leni Setya Wati
Jumat, 25 September 2026 | 15.51 WIB

Kim Dae-myung Peringatkan Fans soal Akun Media Sosial Palsu yang Mengatasnamakan Dirinya

kim dae myung (x @infodrakor_id) - Image

kim dae myung (x @infodrakor_id)

JawaPos.com – Kim Dae-myung berikan peringatan kepada para penggemarnya terkait munculnya akun media sosial yang diduga menyamar sebagai dirinya.

Menurut laporan Dispatch, pemain Hospital Playlist tersebut baru-baru ini menerima sejumlah laporan mengenai keberadaan akun yang menggunakan identitasnya.

Kim Dae-myung kemudian menegaskan bahwa akun media sosial yang sedang digunakan dan dilihat oleh para penggemar merupakan satu-satunya akun resmi yang ia kelola. Ia juga memastikan bahwa tidak memiliki akun lain yang dibuat secara terpisah.

Peringatan tersebut disampaikan untuk mencegah kemungkinan terjadinya penipuan yang mengatasnamakan dirinya.

Kim Dae-myung menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengirim pesan secara pribadi kepada penggemar untuk meminta sejumlah uang maupun mengarahkan mereka membuka tautan tertentu.

Ia pun meminta penggemar agar lebih waspada apabila menerima pesan mencurigakan dari akun yang mengaku sebagai dirinya.

Jika menemukan akun yang diduga melakukan penyamaran, Kim Dae-myung menyarankan agar akun tersebut segera dilaporkan dan diblokir untuk mencegah semakin banyak pihak menjadi korban.

Kim Dae-myung sendiri merupakan aktor yang telah aktif di dunia hiburan Korea Selatan sejak debut melalui drama panggung Come to the Haunted House pada 2007.

Editor: Novia Tri Astuti
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