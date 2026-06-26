Kim Dae Myung Siap Tampilkan Sisi Berbeda Lewat Drama Thriller Romantis The Husband

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JawaPos.com - Kim Dae Myung kembali membuktikan fleksibilitasnya sebagai aktor lewat proyek drama terbaru The Husband.

Setelah lama melekat dengan karakter yang hangat, bersahaja, dan penuh empati, kali ini ia mengambil langkah berani dengan menjelma menjadi sosok detektif yang tegas, penuh intuisi, dan tak pernah berhenti memburu kebenaran.

Drama bergenre romantic thriller ini menjanjikan kisah yang dipenuhi ketegangan psikologis, misteri yang berlapis, serta konflik emosional yang membuat penonton terus menebak siapa sosok yang sebenarnya menyimpan rahasia terbesar.

Menjadi Detektif yang Tak Pernah Mengabaikan Insting

Dalam The Husband, Kim Dae Myung memerankan Noh Man Hee, kepala tim investigasi kejahatan kekerasan yang dikenal memiliki naluri tajam dan dedikasi tinggi terhadap pekerjaannya.

Kasus yang ditanganinya bermula dari hilangnya Go Se Yoon, istri seorang direktur rumah sakit ternama.

Sejak awal penyelidikan, Noh Man Hee meyakini bahwa sang suami, Kang Tae Joo, bukan sekadar korban keadaan, melainkan sosok yang menyimpan banyak hal yang belum terungkap.

Keyakinan itu mendorongnya terus mengejar setiap petunjuk, meski penyelidikan perlahan berubah menjadi permainan psikologis yang semakin rumit.

Di balik setiap bukti yang ditemukan, selalu muncul pertanyaan baru yang membuat kasus ini semakin sulit dipecahkan.

Adu Akting Intens Bersama Namkoong Min

Salah satu daya tarik terbesar The Husband adalah pertemuan dua aktor berbakat, Kim Dae Myung dan Namkoong Min.

Namkoong Min memerankan Kang Tae Joo, mantan ahli bedah saraf sekaligus direktur rumah sakit yang hidupnya berubah dalam semalam ketika sang istri menghilang tepat setelah proses perceraian mereka dimulai.

Sejak saat itu, Tae Joo bukan hanya berusaha menemukan istrinya, tetapi juga harus menghadapi tuduhan sebagai tersangka utama. Di sisi lain, Noh Man Hee terus menekan dan menguji setiap pernyataan Tae Joo demi mengungkap fakta yang sesungguhnya.

Pertemuan keduanya melahirkan duel psikologis yang dipenuhi ketegangan, di mana setiap percakapan terasa seperti pertarungan untuk menemukan kebenaran.

Misteri Pernikahan yang Berubah Menjadi Permainan Hidup dan Mati

Berbeda dari drama kriminal pada umumnya, The Husband tidak hanya menyuguhkan proses investigasi, tetapi juga mengupas sisi rapuh sebuah hubungan suami istri.

Kisah yang awalnya berpusat pada perceraian berubah drastis setelah sebuah penculikan misterius mengguncang kehidupan para tokohnya. Seiring penyelidikan berkembang, berbagai rahasia masa lalu, kebohongan, hingga motif tersembunyi mulai bermunculan.

Penonton akan diajak menelusuri alur cerita yang penuh kejutan, di mana setiap karakter berpotensi menjadi korban sekaligus pelaku.

Babak Baru dalam Karier Kim Dae Myung

Selama ini Kim Dae Myung dikenal lewat karakter yang lembut dan penuh kehangatan. Namun melalui The Husband, ia memperlihatkan sisi akting yang jauh lebih kelam, serius, dan penuh tekanan emosional.

Karakter Noh Man Hee menuntutnya tampil sebagai sosok yang selalu mengedepankan logika, tetapi tetap dibayangi insting yang tajam dalam membaca kebohongan. Perubahan tersebut menjadi salah satu transformasi paling menarik dalam perjalanan kariernya.

Layak Masuk Daftar Drama Paling Dinantikan

Didukung jajaran pemain seperti Namkoong Min, Lee Seol, Park Byung Eun, hingga Lee Sang Hee, The Husband hadir sebagai drama yang memadukan misteri, romansa, dan thriller dalam satu cerita yang intens.

Dengan naskah yang sarat teka-teki, konflik emosional yang kuat, serta pertarungan psikologis antar karakter, drama ini berpotensi menjadi salah satu tontonan Korea yang paling mencuri perhatian dan menghadirkan pengalaman menonton yang sulit ditebak hingga episode terakhir.