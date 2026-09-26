Tak Aktif di Media Sosial Bukan Berarti Aneh, Ini 8 Manfaat yang Bisa Didapat

seseorang yang menjauhi media sosial (Freepik/freepik)
JawaPos.com – Media sosial telah menjadi bagian dari keseharian banyak orang. Platform digital tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi, tetapi juga menjadi tempat mencari informasi, hiburan, hingga mengikuti kehidupan orang lain.
Meski begitu, ada sebagian orang yang memilih membatasi penggunaan media sosial, bahkan meninggalkannya sama sekali. Pilihan tersebut bukan selalu berarti seseorang tidak ingin bersosialisasi, melainkan bisa menjadi cara untuk mengatur kembali waktu dan perhatian yang selama ini tersita oleh dunia digital.
Dilansir dari Geediting, ada sejumlah manfaat yang dapat dirasakan seseorang ketika mengurangi atau menjauhi media sosial. Dampaknya dapat berkaitan dengan kondisi psikologis, kebiasaan sehari-hari, hingga cara seseorang menjalani hubungan sosial.
Berikut delapan manfaat yang mungkin dirasakan:
Paparan media sosial yang terlalu intens dapat membuat seseorang terus menerima berbagai informasi dan rangsangan dalam waktu singkat. Jika tidak dikelola dengan baik, hal tersebut dapat membuat pikiran terasa penuh dan memengaruhi suasana hati.
Dengan mengurangi penggunaan media sosial, seseorang memiliki kesempatan untuk memberi jeda bagi pikirannya sehingga dapat merasa lebih tenang dan tidak terus-menerus terpapar berbagai informasi.
Media sosial membuat seseorang mudah melihat pencapaian, penampilan, maupun gaya hidup orang lain. Kondisi tersebut terkadang memicu kebiasaan membandingkan kehidupan sendiri dengan apa yang terlihat di layar.
Ketika penggunaan media sosial dikurangi, perhatian dapat kembali diarahkan pada kehidupan pribadi. Seseorang pun memiliki lebih banyak ruang untuk menghargai proses dan pencapaiannya sendiri.
Kebiasaan scrolling tanpa terasa dapat menghabiskan banyak waktu. Ketika aktivitas tersebut dikurangi, waktu luang yang sebelumnya digunakan untuk melihat berbagai konten dapat dialihkan ke kegiatan lain.
Misalnya, seseorang bisa menggunakannya untuk bekerja, membaca, belajar, berolahraga, atau mengembangkan kemampuan baru.
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