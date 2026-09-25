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Leni Setya Wati
Jumat, 25 September 2026 | 15.46 WIB

Mantan Atlet Nasional Kim Geon Woo Meninggal Dunia di Usia 28 Tahun

kim geon woo (x @tang_kira) - Image

kim geon woo (x @tang_kira)

JawaPos.com – Mantan atlet nasional short track Korea Selatan, Kim Geon Woo, meninggal dunia pada 23 September 2026 di usia 28 tahun.

Menurut laporan ZAPZEE, kabar duka tersebut disampaikan melalui akun media sosial pribadi Kim Geon Woo.

Pihak keluarga meminta pengertian karena belum dapat menghubungi semua orang secara langsung akibat duka mendalam atas kepergian mendadak sang atlet. Hingga kini, penyebab kematiannya belum diungkapkan.

Kepergian Kim Geon Woo terjadi hanya sekitar tiga bulan setelah dirinya mengumumkan pensiun dari dunia short track.

Pada 22 Juni lalu, ia menyampaikan keputusan tersebut melalui media sosial dan mengenang olahraga yang telah menjadi bagian besar dalam hidupnya sejak masih muda.

Ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada para atlet, pelatih, dan penggemar yang telah mendukung perjalanan kariernya.

Kim Geon Woo dikenal sebagai salah satu atlet putra Korea Selatan yang memiliki prestasi di arena internasional. Ia pertama kali masuk tim nasional pada 2015 ketika masih berstatus pelajar.

Pada musim 2018–2019 ISU World Cup, ia menempati peringkat pertama klasemen nomor 1.500 meter putra dan peringkat kedua klasemen keseluruhan.

Editor: Novia Tri Astuti
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