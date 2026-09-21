Profil Syekh Ibrahim Al-Madani, Perjalanan Sang Muazin dari Madinah ke Masjidil Haram

JawaPos.com - Syekh Ibrahim bin Adel Hamzah Al-Madani, salah satu muazin Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi, wafat pada Senin (21/9) dalam usia sekitar 48 tahun. Sebelum suaranya dikenal dari Masjidil Haram, ia lebih dulu menjalani perjalanan panjang sebagai muazin di Madinah sejak usia sekitar 15 tahun.

Syekh Ibrahim wafat pada waktu fajar, 10 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Salat jenazahnya dilaksanakan setelah Salat Asar di Masjidil Haram, sebelum jenazahnya dimakamkan di Pemakaman Al-Ma'la.

Perjalanan hidupnya menjadi bagian penting dari kisah seorang muazin yang tumbuh dari lingkungan masjid di Madinah, mempelajari karakter azan di dua kota suci, hingga akhirnya dipercaya mengumandangkan azan dari Masjidil Haram.

Memulai Perjalanan sebagai Muazin di Madinah Syekh Ibrahim lahir di Madinah pada 8 Zulhijah 1397 Hijriah. Ia tumbuh dalam keluarga religius dan mendapat pengaruh keagamaan yang kuat dari keluarganya. Kakeknya merupakan seorang hafiz Al-Qur'an yang turut membentuk kehidupan keagamaannya.

Ketertarikannya terhadap azan muncul sejak remaja. Pada usia sekitar 15 tahun, ia mulai mengumandangkan azan di masjid yang berada di lingkungan tempat tinggalnya.

Pada masa awal, Syekh Ibrahim menggunakan gaya azan Mesir. Ketika memasuki sekolah menengah hingga perguruan tinggi, ia kemudian lebih banyak menggunakan gaya azan Madinah.

Ia juga bergiliran menjadi muazin bersama tiga tetangganya hingga menyelesaikan kuliah.

Sempat berhenti mengumandangkan azan karena mengajar di luar Madinah, Syekh Ibrahim kemudian kembali menjalankan tugas tersebut di Masjid Al-Maddah pada 1428 Hijriah.