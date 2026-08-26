Penyanyi Senior Dolly Parton Meninggal Dunia pada Usia 80 Tahun

Dolly Parton (People)
JawaPos.com – Dolly Parton, legenda musik country asal Amerika Serikat, meninggal dunia pada usia 80 tahun di Nashville, Tennessee, Selasa (25/8/2026).
Dilansir dari laman People pada Rabu (26/8), Kabar duka tersebut disampaikan oleh keponakannya, Bryan Seaver, melalui sebuah video yang mewakili keluarga Parton dan Owens.
Parton mengembuskan napas terakhir di Vanderbilt-Ingram Cancer Center setelah menjalani perjuangan singkat melawan kanker, meski jenis kanker yang dideritanya tidak diungkapkan kepada publik.
Sebelum meninggal dunia, Parton diketahui sempat menghadapi sejumlah masalah kesehatan dan tetap menyatakan keinginannya untuk melanjutkan berbagai pekerjaan yang belum diselesaikan.
Kepergian Parton menjadi kehilangan besar bagi dunia musik karena kariernya berlangsung selama beberapa dekade dan melahirkan sejumlah lagu terkenal, seperti ‘Jolene’, ‘I Will Always Love You’, dan ‘9 to 5’.
Selain dikenal sebagai penyanyi dan penulis lagu, Parton juga aktif dalam kegiatan sosial dan pendidikan melalui berbagai inisiatif kemanusiaan yang dijalankannya.
Parton meninggalkan warisan panjang dalam industri hiburan setelah berhasil menjadi salah satu figur paling berpengaruh dalam musik country dan dikenal lintas generasi.
Parton juga dikenal melalui kiprahnya sebagai aktris, pengusaha, serta tokoh filantropi yang memberikan perhatian besar terhadap pendidikan dan kesejahteraan anak-anak.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar
Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!
Prediksi Skor Malaga vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Super Depor Bisa Curi Poin
Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!
Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027
Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Getafe vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026/2027: Azulones Rawan Kecolongan!
Prediksi Skor Bologna vs Lazio di Liga Italia 2026/2027: Misi Sulit Gattuso Bersama Biancocelesti