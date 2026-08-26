Penyanyi Senior Dolly Parton Meninggal Dunia pada Usia 80 Tahun

JawaPos.com – Dolly Parton, legenda musik country asal Amerika Serikat, meninggal dunia pada usia 80 tahun di Nashville, Tennessee, Selasa (25/8/2026).

Dilansir dari laman People pada Rabu (26/8), Kabar duka tersebut disampaikan oleh keponakannya, Bryan Seaver, melalui sebuah video yang mewakili keluarga Parton dan Owens.

Parton mengembuskan napas terakhir di Vanderbilt-Ingram Cancer Center setelah menjalani perjuangan singkat melawan kanker, meski jenis kanker yang dideritanya tidak diungkapkan kepada publik.

Sebelum meninggal dunia, Parton diketahui sempat menghadapi sejumlah masalah kesehatan dan tetap menyatakan keinginannya untuk melanjutkan berbagai pekerjaan yang belum diselesaikan.

Kepergian Parton menjadi kehilangan besar bagi dunia musik karena kariernya berlangsung selama beberapa dekade dan melahirkan sejumlah lagu terkenal, seperti ‘Jolene’, ‘I Will Always Love You’, dan ‘9 to 5’.

Selain dikenal sebagai penyanyi dan penulis lagu, Parton juga aktif dalam kegiatan sosial dan pendidikan melalui berbagai inisiatif kemanusiaan yang dijalankannya.

Parton meninggalkan warisan panjang dalam industri hiburan setelah berhasil menjadi salah satu figur paling berpengaruh dalam musik country dan dikenal lintas generasi.