WakeOne Umumkan Hiatus Kim Geon Woo ALPHA DRIVE ONE, Klarifikasi Kronologi Kontroversi

JawaPos.com - Kim Geon Woo dari ALPHA DRIVE ONE umumkan penghentian sementara aktivitasnya di tengah kontroversi yang tengah menjadi perbincangan publik.

Pada 8 April 2026, WakeOne selaku agensi mengumumkan bahwa sang idol memutuskan untuk mengambil waktu jeda.

"Kim Geon Woo sedang merenungkan masalah ini secara mendalam. Setelah berdiskusi dengan agensi, ia memutuskan untuk meluangkan waktu untuk introspeksi diri," terang agensi yang dikutip dari Allkpop.

Dengan keputusan tersebut, Geon Woo dipastikan tidak akan berpartisipasi dalam kegiatan grup maupun konser penggemar dalam waktu dekat.

Sementara itu, ALPHA DRIVE ONE akan melanjutkan promosi sebagai grup beranggotakan 7 orang.

Kontroversi ini bermula dari komentar tidak pantas yang dibuat Kim Geon Woo secara daring.

Menurut agensi, pernyataan tersebut sebenarnya berasal dari masa pra-debut saat proses pengambilan konten.

Disebutkan bahwa saat itu sang idol menyampaikan keluhan dalam bentuk monolog tanpa menyadari bahwa mikrofon masih menyala. Hal ini membuat ucapannya terekam dan kemudian tersebar luas.

WakeOne menegaskan bahwa komentar tersebut tidak ditujukan kepada individu tertentu maupun sebagai serangan personal.

Meski demikian, agensi tetap mengakui bahwa pernyataan tersebut tidak pantas dalam situasi apa pun.

Setelah insiden terjadi, Kim Geon Woo dilaporkan telah meminta maaf secara langsung kepada staf produksi di lokasi.

Namun, seiring beredarnya berbagai klaim tambahan di internet, situasi kembali memanas.

WakeOne menegaskan bahwa sejumlah tuduhan yang beredar tidak benar dan meminta publik untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

Dalam surat tulisan tangan yang dirilis, Kim Geon Woo menyampaikan penyesalan mendalam atas sikapnya.

Ia mengakui telah bersikap tidak dewasa dan berjanji akan memperbaiki diri selama masa hiatus.