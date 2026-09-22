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Risma Azzah Fatin
Rabu, 23 September 2026 | 04.52 WIB

Ji Chang Wook Ungkap Chemistry Intens dengan Son Ye Jin dalam 'The Scandal'

Ji Chang Wook (Kbizoom) - Image

Ji Chang Wook (Kbizoom)

JawaPos.com – Aktor Ji Chang Wook memuji chemistry intensnya dengan Son Ye Jin dalam serial original Netflix The Scandal, dengan menyebut setiap adegan antara karakter mereka dipenuhi ketegangan.

Dilansir dari laman Kbizoom pada Selasa (22/9), Ji Chang Wook membahas perannya sebagai Cho Won, seorang pria yang dikenal sebagai penakluk wanita di era Joseon.

Ji juga mengatakan bahwa dirinya tidak sengaja melebih-lebihkan karakter tersebut dan berusaha menampilkan sisi penakluk wanita Cho Won secara alami melalui sikap serta perilakunya.

Ji Chang Wook menyebut Cho Won sebagai karakter yang rumit dan sulit dipahami karena pikiran sebenarnya tidak mudah dibaca hingga akhir cerita.

Mengenai chemistry dengan Son Ye Jin yang berperan sebagai Lady Cho, ia mengatakan tidak ada satu pun adegan pertemuan kedua karakter tersebut yang tidak mendebarkan karena setiap momen dirancang dengan ketegangan.

Ji Chang Wook juga mengungkapkan bahwa dirinya dan Son Ye Jin banyak melakukan latihan untuk membangun interaksi antarkarakter sehingga ketegangan tersebut dapat dirasakan penonton melalui layar.

Selain membahas The Scandal, Ji Chang Wook turut menjelaskan pandangannya mengenai akting dan pentingnya kerja sama dengan seluruh anggota produksi.

Menurut Ji Chang Wook, seorang aktor tidak dapat bekerja sendirian karena penyutradaraan, sinematografi, pencahayaan, kostum, tata rias, hingga ruang tempat adegan berlangsung turut memengaruhi hasil akhir.

Ji kerap mengatakan bahwa momen paling menyenangkan dalam pekerjaannya terjadi ketika dapat berkomunikasi dengan baik bersama rekan dan kru untuk menciptakan adegan terbaik secara bersama-sama.

Editor: Hanny Suwindari
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