Nana Buka Suara soal Kritik Penampilannya di 'The Scandal' Karena Spekulasi Lakukan Filler Bibir

JawaPos.com – Nana menanggapi kritik penonton terhadap penampilan bibirnya dalam serial Netflix The Scandal, yang menjadi sorotan karena dinilai kurang menyatu dengan karakter Hui Yeon dalam drama berlatar era Joseon.

Dilansir dari laman Kbizoom pada Kamis (24/9), Sejumlah penonton menilai bibir Nana yang terlihat berisi serta penampilannya yang modern membuat mereka kesulitan menghayati karakter seorang janda yang digambarkan menjaga kesuciannya setelah kehilangan suami.

Kritik tersebut bahkan memunculkan komentar dari penonton yang mengaku lebih memperhatikan bibir Nana dibandingkan aktingnya dalam drama sejarah tersebut.

Perdebatan mengenai penampilan Nana kemudian berkembang menjadi spekulasi mengenai dugaan penggunaan filler bibir setelah foto-foto lamanya kembali beredar di internet.

Foto Nana saat mengikuti kompetisi supermodel pada 2009 dan foto-foto awal debutnya bersama After School dibandingkan dengan penampilannya saat ini, tetapi gambar tersebut tidak dapat menjadi bukti bahwa Nana menjalani prosedur kosmetik tertentu karena riasan, ekspresi, pencahayaan, dan sudut kamera dapat memengaruhi tampilan wajah.

Nana kemudian menanggapi persoalan tersebut melalui platform komunikasi penggemar pada 22 September dengan mengatakan bahwa jika bibirnya membuat penonton merasa tidak nyaman, hal tersebut merupakan kesalahannya dan pilihan pribadinya mungkin bukan pilihan yang tepat sebagai seorang aktris.

Nana juga mengaku khawatir komentar negatif mengenai dirinya dapat melukai perasaan para penggemarnya dan berjanji akan bekerja lebih keras agar mereka dapat mendengar lebih banyak tanggapan positif pada masa mendatang.

The Scandal merupakan drama sejarah yang menampilkan estetika Korea melalui hanbok, arahan artistik, serta musik pansori tradisional, sehingga penampilan pemeran menjadi salah satu unsur yang turut membentuk suasana cerita.