Rumor Kencan Jisoo dan Seo Kang Jun Mencuat, Berawal dari Unggahan Fans

JawaPos.com – Rumor hubungan antara Jisoo BLACKPINK dan Seo Kang Jun tengah ramai diperbincangkan di media sosial.

Menurut laporan ZAPZEE, spekulasi tersebut bermula dari unggahan seorang penggemar di X yang menyoroti sejumlah hal yang dianggap memiliki keterkaitan antara kedua bintang tersebut.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah dugaan foto Instagram yang serupa serta cincin yang dikenakan keduanya.

Penggemar tersebut mengklaim Seo Kang Jun yang disebut jarang memakai cincin terlihat mengenakan aksesori di jari manis yang dianggap mirip dengan milik Jisoo.

Namun, hal-hal tersebut sejauh ini merupakan pengamatan dan interpretasi penggemar, bukan bukti hubungan romantis.

Kehadiran Seo Kang Jun di salah satu konser BLACKPINK juga ikut disorot. Menurut unggahan yang viral tersebut, sang aktor disebut jarang menghadiri konser atau premiere rekan sesama artis sehingga kedatangannya untuk memberikan dukungan kepada Jisoo dianggap menarik perhatian.

Unggahan itu kemudian memperoleh lebih dari satu juta tayangan di X dan memicu beragam reaksi dari penggemar.