Cinta Seo Kang Jun, Ahn Eun Jin Diuji Kehadiran Lee Joo Ahn dan Jo Aram di A Love Other Than Yours

JawaPos.com - Merilis video baru, drama Korea KBS mendatang A Love Other Than Yours akan diperankan Seo Kang Jun dan Ahn Eun Jin

Dilansir dari Soompi Minggu, (6/9), drama romansa realistis ini menceritakan Namgoong Ho (Seo Kang Jun) dan Lee Mi Do (Ahn Eun Jin), pasangan yang telah menjalin hubungan selama 10 tahun, hingga semuanya berubah.

Video menampilkan sekilas kisah cinta antara Namgoong Ho dan Lee Mi Do, yang bermula dari persahabatan masa kecil, serta hubungan baru yang mereka jalin dengan Han Tae Seung (Lee Joo Ahn) dan Park Soo Ah (Jo Aram).

Drama yang akan tayang perdana pada 12 September pukul 21.20 KST ini, menghadirkan sekilas kisah Namgoong Ho dan Lee Mi Do pertama kali bertemu saat berusia tujuh tahun.

Menariknya, dalam narasinya, Namgoong Ho berkata, "Lee Mi Do adalah orang paling ceria, pahlawan terbesar dalam hidupku, sosok yang berulang kali menyelamatkanku saat jiwaku seolah mati pada usia tujuh tahun."

Sementara Namgoong Ho memiliki pekerjaan stabil, Lee Mi Do adalah seorang calon sutradara film dengan masa depan belum pasti.

Ketika Lee Mi Do merasa cinta Namgoong Ho justru membuatnya merasa semakin tidak kompeten, ia akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka.