Seo Kang Jun Bahas Makna Cinta, Pengorbanan, hingga Kehidupan sebagai Aktor

JawaPos.com – Seo Kang Jun bicara mengenai pandangannya tentang cinta dan hubungan dalam wawancara terbaru.

Menurut laporan ZAPZEE, aktor tersebut menjadi model untuk edisi Oktober Elle Korea sekaligus membahas pengalaman mendalami karakter Namgoong Ho dalam drama A Love Other Than Yours.

Seo Kang Jun memerankan Namgoong Ho, sosok kekasih yang hangat, lembut, dan telah menjalani hubungan selama 10 tahun bersama Lee Mi Do yang diperankan Ahn Eun Jin.

Ia mengaku mengerahkan banyak energi untuk memahami kondisi emosional karakter dan Mi Do hingga mampu mengekspresikannya secara maksimal.

Setelah proses syuting berakhir, ia bahkan menggambarkan dirinya mengalami kelelahan akibat terlalu banyak mencurahkan emosi untuk peran tersebut.

Berbicara mengenai cinta, Seo Kang Jun menyampaikan pemikiran bahwa seseorang perlu memiliki pijakan yang kuat dalam dirinya sendiri sebelum benar-benar dapat mencintai orang lain.

Menurutnya, berkorban demi pasangan memang bisa menjadi salah satu bentuk cinta, tetapi seseorang tetap perlu mempertahankan kehidupannya sendiri.